Во Вьетнаме потерпел крушение Су-22, есть погибшие

На место крушения отправились спасатели, но проведение операции осложняется сильными дождями

Истребитель Военно-воздушных сил Вьетнама Су-22 потерпел крушение на севере страны, в результате чего два пилота погибли. Об этом сообщает ресурс Vietnam.net.

Местные власти информируют, что Су-22 потерпел крушение в холмистой местности в провинции Нгеан, что в 300 км к югу от Ханоя.

Отмечается, что самолет выполнял тренировочный полет. Он вылетел из аэропорта Сан-Ванг в районе Тхо Сюань.

На борту находились два подполковника - Хуат Манх Три и Фам Джиан Нам.

На место инцидента отправились спасатели, однако проведение операции осложняется сильными дождями.

Причина крушения выясняется.

Напомним, 17 июля в ходе крушения вертолета морской пехоты Южной Кореи в военном аэропорту города Пхохан на юго-востоке республики пять человек погибли и один пострадал. Вертолет проводил испытательный полет после ремонта, а затем рухнул вниз с высоты десять метров и загорелся.

Как писало РБК-Украина, вертолет Gazelle вооруженных сил Франции в Кот-д'Ивуаре разбился во время учений. В результате крушения погиб пилот, еще один военный был ранен. Отмечалось, что пилот вертолета погиб от полученных травм.