Во Вьетнаме от наводнений погибло 8 человек

Сильные ливни заставили покинуть свои дома около 10 тыс. человек

Жертвами наводнения в Вьетнаме стало 8 человек, еще 2 числятся без вести пропавшими. Об этом сообщает VN Express.

Из-за сильных дождей, которые были вызваны последствиями тайфуна Bebinca, около 10 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. В данный момент тайфун стих до тропического депрессии, но продолжает становиться причиной сильных ливней, которые привели к затоплениям некоторых районов страны.

Председатель района Куан Хоа провинции Тханьхоа на севере Вьетнама Труонг Нхо Ту сообщил, что были эвакуированы около 28 домохозяйств в районе затопления. Также он добавил, что из-за оползней было преравно сообщение несколькими дорогами.

Данный тайфун стал четвертым за год в Южно-Китайском море.

Напомним, в Индии из-за ливней погибли по меньшей мере 324 человека. Более 200 тыс. людей были вынуждены искать убежище в государственных лагерях помощи.