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Во Вьетнаме мужчине дали пять лет тюрьмы за распространение коронавируса

Автор: Тиберий Юрик

Суд во Вьетнаме приговорил мужчину к пяти годам тюремного заключения за нарушение строгих правил карантина и распространение коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что 28-летний Ле Ван Три был признан виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний". Он вернулся в провинцию Камау из Хошимина и нарушил правила 21-дневного карантина. Мужчина заразил восемь человек, один из которых умер спустя месяц лечения в клинике.

Издание также сообщает, что ранее во Вьетнаме еще двух человек приговорили к 18 месяцам и двум годам лишения свободы условно по тем же обвинениям.

Напомним, что Вьетнам получил 2 миллиона доз вакцины Moderna от коронавируса, пожертвованных правительством США.

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