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Въетнам запретил въезд иностранцам из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 12:44
Въетнам запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Въезд иностранцам будет запрещен с 22 марта

Власти Вьетнама объявили о введении запрета на въезд всем иностранцам с 22 марта для предотвращения проникновения в страну коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nhan Dan.

Как отмечается, запрет не касается дипломатов и официальных лиц, приглашенных правительством страны. На прошлой неделе Вьетнам прекратил выдачу всех видов въездных виз и разрешений на безвизовый въезд иностранцам.

В стране с конца января действует режим эпидемиологической угрозы. Впервые коронавирус был обнаружен 23 января, а с февраля начал распространяться. По состоянию на 22 марта в стране выявлено 99 инфицированных.

Также РБК-Украина писало, что Сингапур полностью ограничил въезд и транзит через страну из-за коронавируса. Страна также ограничит возвращение и въезд людей, имеющих вид на жительство.

Напомним, по состоянию на 21 марта количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло до 47. При этом за последние сутки в Украину вернулись более 13 тысяч граждан.

Также сообщалось, что в китайском городе Ухань, который был эпицентром эпидемии, четыре дня подряд нет новых случаев заражения коронавирусом.

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