ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вьетнам откроет курортный остров для туристов: кому будет разрешен въезд

Новина українською →
Фукуок, Пятница 10 сентября 2021 09:10
Вьетнам откроет курортный остров для туристов: кому будет разрешен въезд Фото: Вьетнам откроет курортный остров Фукуок для туристов (tuonglamphotos.com)
Автор: Мария Кучерявец

Вьетнам планирует разрешить въезд для иностранных туристов на свой самый большой остров Фукуок. Его откроют в октябре, однако на "испытательный срок", который продлится полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечено, что посетить остров смогут полностью вакцинированные туристы, либо с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Путешествующие смогут добраться на остров чартерными или коммерческими рейсами.

Местные власти заявляют, что перед открытием курортного острова будут вакцинированы все жители, проживающие на нем.

После этого Фукуок будет открыт для гостей из-за рубежа по схеме "закрытой туристической модели", когда их перемещение будет ограничено пределами острова.

Решение об открытии Фукуока связывают с кризисной ситуацией, с которой столкнулся туристический бизнес после введения локдауна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вьетнам
NEWS
В Украине за сутки 3 615 новых случаев коронавируса
В Украине за сутки 3 615 новых случаев коронавируса
DAILY
Страх "чужого". Есть ли в Украине проблема с расизмом и нетерпимостью
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Страх "чужого". Есть ли в Украине проблема с расизмом и нетерпимостью