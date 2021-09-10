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В'єтнам відкриє курортний острів для туристів: кому буде дозволений в'їзд

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Фукуок, П'ятниця 10 вересня 2021 09:10
В'єтнам відкриє курортний острів для туристів: кому буде дозволений в'їзд Фото: В'єтнам відкриє курортний острів Фукуок для туристів (tuonglamphotos.com)
Автор: Марія Кучерявець

В'єтнам планує дозволити в'їзд для іноземних туристів на свій найбільший острів Фукуок. Його відкриють у жовтні, однак на "випробувальний термін", який триватиме півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначено, що відвідати острів зможуть повністю вакциновані туристи, або з негативним результатом тесту на коронавірус.

Мандрівники зможуть дістатися на острів чартерними або комерційними рейсами.

Місцева влада заявляє, що перед відкриттям курортного острова будуть вакциновані всі жителі, які проживають на ньому.

Після цього Фукуок буде відкритий для гостей з-за кордону за схемою "закритою туристичної моделі", коли їх переміщення буде обмежено межами острова.

Рішення щодо відкриття Фукуока пов'язують з кризовою ситуацією, з якою зіткнувся туристичний бізнес після введення локдауну.

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