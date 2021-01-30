Вьетнам одобрил вакцину AstraZeneca, прервав съезд коммунистической партии

Фото: вакцина (Виталий Носач, РБК-Украина)

Съезд партии прервали из-за вспышки COVID-19 в Ханое

Вьетнам одобрил свою первую вакцину против COVID-19 компании AstraZeneca и прервал заседание правящей коммунистической партии. Страна столкнулась с крупнейшей вспышкой коронавируса с начала пандемии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Вьетнам, страна с населением около 98 миллионов человек, которая до сих пор добилась больших успехов в борьбе с вирусом, зарегистрировала 180 новых случаев. Это быстрое распространение, учитывая, что в стране было зарегистрировано всего 1739 случаев с момента первого обнаружения болезни год назад, в том числе 873 инфекции, передаваемые местным путем, благодаря массовому тестированию и централизованной программе карантина.

"У нас есть опыт борьбы с недавними вспышками", - сказано в заявлении правительства в субботу. При этом официальные лица попытаются сдержать вспышку к 6 февраля, накануне лунных новогодних праздников.

Власти поспешили проверить тысячи людей, поскольку подтвердили, что вспышка распространилась на Ханой, где правящая партия проводит свой пятилетний съезд, чтобы выбрать новое руководство.

Государственные СМИ сообщили, что съезд завершится в понедельник, на день раньше, чем планировалось.

Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило вакцину от AstraZeneca PLC для внутренней инокуляции через несколько часов после того, было объявлено, что страна должна получить вакцину в первом квартале.

Правительство ранее сообщало, что ведет переговоры о закупке 30 миллионов доз вакцины.

Как сообщало РБК-Украина, 29 января Европейская комиссия одобрила поставки вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca. Теперь ее официально можно использовать в странах Евросоюза.

Ранее применение препарата AstraZeneca разрешило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).