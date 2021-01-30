В'єтнам схвалив вакцину AstraZeneca, перервавши з'їзд комуністичної партії

Фото: вакцина (Віталій Носач, РБК-Україна)

З'їзд партії перервали через спалах COVID-19 у Ханої

В'єтнам схвалив свою першу вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca і перервав засідання правлячої комуністичної партії. Країна зіткнулася з найбільшою спалахом коронавірусу з початку пандемії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

В'єтнам, країна з населенням близько 98 мільйонів людина, яка досі досягла великих успіхів у боротьбі з вірусом, зареєструвала 180 нових випадків. Це швидке розповсюдження, враховуючи, що в країні було зареєстровано лише 1739 випадків з моменту першого виявлення хвороби рік тому, в тому числі 873 інфекції, що передаються місцевим шляхом, завдяки масовому тестуванню та централізованій програмі карантину.

"У нас є досвід боротьби з нещодавніми спалахами", - сказано в заяві уряду в суботу. При цьому офіційні особи спробують стримати спалах до 6 лютого, напередодні місячних новорічних свят.

Влада поспішила перевірити тисячі людей, оскільки підтвердили, що спалах поширилася на Ханой, де правляча партія проводить свій п'ятирічний з'їзд, щоб обрати нове керівництво.

Державні ЗМІ повідомили, що з'їзд завершиться в понеділок, на день раніше, ніж планувалося.

Міністерство охорони здоров'я В'єтнаму схвалило вакцину від AstraZeneca PLC для внутрішньої інокуляції через кілька годин після того, було оголошено, що країна повинна отримати вакцину в першому кварталі.

Уряд раніше повідомляв, що веде переговори про закупівлю 30 мільйонів доз вакцини.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 січня Європейська комісія схвалила поставки вакцини від коронавірусу розробки AstraZeneca. Тепер її офіційно можна використовувати в країнах Євросоюзу.

Раніше застосування препарату AstraZeneca дозволило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).