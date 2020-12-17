ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В'єтнам почав випробувати на людях власну COVID-вакцину

Ханой, Четвер 17 грудня 2020 14:46
В'єтнам почав випробувати на людях власну COVID-вакцину
Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В'єтнам розпочав випробування на людях власної вакцини проти коронавірусу. Вона називається Nanocovax.

Про це повідомляє VNA.

Розробкою вакцини займається компанія Nanogen Pharmaceutical Biotechnology. Перші пробні ін'єкції були зроблені трьом добровольцям у Ханої 17 грудня.

Препарат планується випробувати на 60 добровольцях у віці від 18 до 50 років на першому етапі випробувань. Кожен доброволець отримає два щеплення вакцини з перервою у 28 днів.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів збереться на засідання 21 грудня, щоб розглянути питання схвалення вакцини від COVID компаній BioNTech і Pfizer. Якщо вакцину не схвалять в понеділок, то регулятор збереться знову через тиждень.

Додамо, що раніше Урсула фон дер Ляйєн запропонувала країнам Європейського союзу почати вакцинацію від коронавірусу в один день.

Як писало РБК-Україна, Сполучені Штати Америки схвалили вакцину Pfizer та BioNTech ще минулого тижня. В країні вже почали масову вакцинацію від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ВакцинаКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся