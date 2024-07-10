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Ветеранський бізнес. Як на Вінниччині відкривають кав’ярні, ветаптеки та тепличне господарство

Фото: як на Вінниччині відкривають кав’ярні, ветаптеки та тепличне господарство (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Відкриття швейної та автомайстерні, гуртка з греко-римської боротьби, облаштування теплиці, кав’ярні, магазину. Ці та інші бізнеси започаткували або масштабували ветерани війни або члени їхніх сімей на Вінниччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію ГО "Соціальний центр Вінниччини".

Грантування їхніх ініціатив стало можливим завдяки перемозі в конкурсі "Підтримка мікропідприємництва ветеранів війни та їхніх родин: від ідеї до реалізації на Вінниччині".

Так, 10 авторів бізнес-ідей  отримали гранти до 100 тисяч грн. Найкращі заявки обирали незалежні експерти з-понад 40 поданих на конкурс.

У межах конкурсу всі учасники впродовж 2,5 місяця мали можливість  безкоштовно пройти курс з основ ведення бізнесу, отримати менторську консультацію від бізнес-експертів та побувати на крафтовому виробництві одного з  переможців конкурсу бізнес-ініціатив "Роби своє" від Благодійного фонду "МХП-Громаді" Миколи Бондаренка, який на війні втратив сина, але в пам’ять про нього започаткував бізнес і відкрив ветеринарну аптеку.

"Завдяки цьому проєкту на Вінниччині стало більше дрібних підприємців. Це люди, які повернулися з війни і відкрили свій бізнес, незважаючи на труднощі та перенесені на війні травми. Вони продовжують працювати, створювати робочі місця, сплачувати податки в місцеві бюджети.  Їхній приклад може надихати інших не стояти на місці, а розвиватися і шукати додаткових можливостей для втілення своїх бізнес-ідей", - зазначив голова ГО "Соціальний центр Вінниччини" Віктор Нарожний.

Володимир Панченко, керівник відділу національних проєктів благодійного фонду "МХП-Громаді", підкреслив, що цей універсальний проєкт підтримали в межах програми реінтеграції та реадаптації ветеранів "МХП Поруч", яку реалізує фонд. У результаті ми отримали бізнес-спільноту, яка володіє навичками проєктно-орієнтованого підходу до втілення ідей і готова не лише розвивати свій бізнес, а й знає, як його масштабувати.

"Це яскравий приклад того, як навчатися, перелаштовуватися і правильно вибудовувати свою власну справу", - додав він.

Провідний фахівець сектору організаційного розвитку та міжнародних та регіональних зв’язків Українського ветеранського фонду Вікторія Омельчук додала, що Український ветеранський фонд працює для того, щоб підтримати ветеранів та їхні родини у започаткуванні або масштабуванні власного бізнесу.

"Насамперед це можливість реадаптації наших захисників, адже коли вони переймаються розвитком своєї справи, то швидше забувають про травми, отримані на війні", - підсумувала Омельчук.

 

Проєкт реалізовується ГО "Соціальний центр Вінниччини" спільно з Українським ветеранським фондом Мінветеранів у межах ініціативи #ВАРТО+ГО за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді", який впроваджує програму реінтеграції та реадаптації захисників "МХП Поруч".

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