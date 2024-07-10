Ветеранский бизнес. Как в Винницкой области открывают кофейни, ветаптеки и тепличное хозяйство

Грантование их инициатив стало возможным благодаря победе в конкурсе "Поддержка микропредпринимательства ветеранов войны и их семей: от идеи до реализации в Винницкой области".

Да, 10 авторов бизнес-идей получили гранты до 100 тысяч грн. Лучшие заявки выбирали независимые эксперты из более 40 поданных на конкурс.

В рамках конкурса все участники на протяжении 2,5 месяца имели возможность бесплатно пройти курс по основам ведения бизнеса, получить менторскую консультацию от бизнес-экспертов и побывать на крафтовом производстве одного из победителей конкурса бизнес-инициатив "Роби своє" от благотворительного фонда "МХП-Громаді" Николая Бондаренко, который на войне потерял сына, но в память о нем положил начало бизнесу и открыл ветеринарную аптеку.

"Благодаря этому проекту в Винницкой области стало больше мелких предпринимателей. Это люди, которые вернулись с войны и открыли свой бизнес, несмотря на трудности и перенесенные на войне травмы. Они продолжают работать, создавать рабочие места, платить налоги в местные бюджеты. Их пример может вдохновлять. других не стоять на месте, а развиваться и искать дополнительные возможности для воплощения своих бизнес-идей", - отметил председатель ОО "Социальный центр Винницкой области" Виктор Нарожный.

Владимир Панченко, руководитель отдела национальных проектов Благотворительного фонда "МХП-Громаді", подчеркнул, что этот универсальный проект поддержали в рамках программы реинтеграции и реадаптации ветеранов "МХП Поруч", которую реализует фонд. В результате мы получили бизнес-сообщество, которое владеет навыками проектно-ориентированного подхода к воплощению идей и готово не только развивать свой бизнес, но и знает, как его масштабировать.

"Это яркий пример того, как учиться, перестраиваться и правильно выстраивать свое собственное дело", - добавил он.

Ведущий специалист сектора организационного развития и международных и региональных связей Украинского ветеранского фонда Виктория Омельчук добавила, что Украинский ветеранский фонд работает для того, чтобы поддержать ветеранов и их семьи в создании или масштабировании собственного бизнеса.

"Прежде всего, это возможность реадаптации наших защитников, ведь когда они озабочены развитием своего дела, то скорее забывают о травмах, полученных на войне", - подытожила Омельчук.

Проект реализуется ОО "Социальный центр Винницкой области" совместно с Украинским ветеранским фондом Минветеранов в рамках инициативы #ВАРТО+ГО при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді", который внедряет программу реинтеграции и реадаптации защитников "МХП Поруч".