Ветеранов и активистов Нацкорпуса задержали в Париже во время акции “Не капитулируй Путину”

Фото: представители "Нацкорпуса" (скриншот)

Устроили акцию возле Елисейского дворца

Во время акции протеста “Не капитулируй Путину” в Париже, где сегодня стартовал нормандский саммит при участии президента Украины Владимира Зеленского, полиция задержала ветеранов российско-украинской войны и активистов “Национального Корпуса”. Об этом 9 декабря сообщили на Youtube-канале политической партии “Нацкорпуса”.

Активисты прибыли специально в Париж, чтобы призвать президента Украины не идти на уступки перед РФ и не сдавать национальные интересы во время переговоров, которые сегодня пройдут во Франции. Устроили акцию возле Елисейского дворца. В руках участники протеста держали плакат с надписью “Не капитулируй Путину - ты же не лох”, а также флаги РФ и "ЛДНР", которые впоследствии порвали. После этого активистов задержала полиция.

Сами протестующие объяснили, что имели одну цель - призвать Владимира Зеленского отстоять интересы Украины во время переговоров с РФ и не допустить подписания каких-либо соглашений на сомнительных для нашей страны условиях.

“Мы сегодня собрались здесь, потому что чувствуем угрозу и опасность в контексте нормандских переговоров. Сегодня будут не равные и справедливые переговоры, а нонсенс, когда вместо страны-агрессора России к уступкам будут вынуждать Украину. Ветераны не понаслышке знают о ситуации на Донбассе, где уже погибли тысячи украинцев, каждый из которых отдал все ради целостности и будущего Украины. Если сегодня господина Зеленского будут принуждать к подписанию невыгодных для Украины условий, пусть вспомнит то, что он сказал ветеранам в Золотом о том, что он не лох и не предаст интересов Украины”, - пояснил во время встречи с прессой председатель Восточного корпуса “Национального Корпуса” и бывший командир добровольческого полка “Азов” Максим Жорин.

Среди главных требований ветеранов и представителей “Национального Корпуса” к Зеленскому - это не подписывать амнистию для бойцов "ЛДНР", не проводить выборы в ОРДЛО до восстановления контроля над границей и отказаться от капитулянтского разведение войск. Активисты подчеркнули: если Владимир Зеленский согласится на эти условия в обмен, например, на дешевый российский газ, он просто предаст Украину и все, за что боролась нация в течение последних лет.

Отмечается, что после непродолжительной беседы с представителями парижской полиции ветеранов и активистов “Нацкорпуса” в конце концов отпустили.