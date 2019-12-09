Ветеранів і активістів Нацкорпусу затримали в Парижі під час акції “Не капітулюй Путіну”

Фото: представники "Нацкорпусу" (скріншот)

Акцію влаштували біля Єлисейського палацу

Під час акції протесту “Не капітулюй Путіну” у Парижі, де сьогодні стартував нормандський саміт за участі президента України Володимира Зеленського, поліція затримала ветеранів російсько-української війни та активістів “Національного Корпусу”. Про це 9 грудня повідомили на Youtube-каналі політичної партії “Нацкорпусу”.

Активісти прибули спеціально до Парижу, щоб закликати президента України не йти на поступки перед РФ і не здавати національні інтереси під час переговорів, що сьогодні пройдуть у Франції. Акцію влаштували біля Єлисейського палацу. У руках учасники протесту тримали плакат з написом “Не капітулюй Путіну - ти ж не лох”, а також - прапори РФ і "ЛДНР", які згодом порвали. Після цього активістів затримала поліція.

Самі протестуючі пояснили, що мали одну мету - закликати Володимира Зеленського відстояти інтереси України під час переговорів з РФ і не допустити підписання будь-яких угод на сумнівних для нашої країни умовах.

“Ми сьогодні зібралися тут, тому що відчуваємо загрозу та небезпеку у контексті нормандських переговорів. Сьогодні будуть не рівні й справедливі перемовини, а нонсенс, коли замість країни-агресора Росії до поступок будуть змушувати Україну. Ветерани не за чутками знають про ситуацію на Донбасі, де вже загинули тисячі українців, кожен з яких віддав все заради цілісності та майбутнього України. Якщо сьогодні пана Зеленського будуть змушувати до підписання невигідних для України умов, нехай пригадає те, що він сказав ветеранам у Золотому про те, що він не лох і не зраджуватиме інтересів України”, - пояснив під час зустрічі з пресою голова Східного терену “Національного Корпусу” та колишній командир добровольчого полку “Азов” Максим Жорін.

Серед головних вимог ветеранів і представників “Національного Корпусу” до Зеленського - це не підписувати амністію для бійців "ЛДНР", не проводити вибори в ОРДЛО до відновлення контролю над кордоном та відмовитися від капітулянтського розведення військ. Активісти підкреслили: якщо Володимир Зеленський погодиться на ці умови в обмін, наприклад, на дешевий російський газ, він просто зрадить Україну і все, за що боролася нація протягом останніх років.

Зазначається, що після нетривалої бесіди з представниками паризької поліції ветеранів і активістів “Нацкорпусу” зрештою відпустили.