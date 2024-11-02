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Ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до розмінування територій, - Міноборони

Фото: табличка з написом "Небезпечно, міни" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ветерани та особи з інвалідністю матимуть можливість працевлаштування у сфері розмінування територій. Вони аналізуватимуть знімки з супутників та БпЛА для виявлення мін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Відповідну ініціативу обговорювали на семінарі в Києві за підтримки Швеції. Так під час заходу Олег Шуварський, начальник управління протимінної діяльності та полковник, наголосив на впровадженні політик рівного доступу до роботи, створенні спеціалізованих навчальних програм та забезпечення комфортних умов праці для всіх категорій працівників.

Наразі вже є перші успішні результати. Зокрема, четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, працевлаштувалися в міжнародній організації The Halo Trust.

"Вони аналізуватимуть знімки з супутників та БпЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням осіб з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності.", - йдеться у повідомленні.

Крім того, учасники семінару ознайомилися з практичними аспектами "організації робочих місць для осіб з інвалідністю у сфері протимінної діяльності, яка реалізується за підтримки ООН в Україні".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що розмінування території коштуватиме Україні щонайменше 34 млрд доларів. Проте є і інша проблема. Сам процес, без якого неможливо використовувати забруднену боєприпасами землю ні для проживання, ні для ведення сільського господарства, може тривати не один десяток років.

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