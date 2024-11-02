Ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до розмінування територій, - Міноборони

Відповідну ініціативу обговорювали на семінарі в Києві за підтримки Швеції. Так під час заходу Олег Шуварський, начальник управління протимінної діяльності та полковник, наголосив на впровадженні політик рівного доступу до роботи, створенні спеціалізованих навчальних програм та забезпечення комфортних умов праці для всіх категорій працівників.

Наразі вже є перші успішні результати. Зокрема, четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, працевлаштувалися в міжнародній організації The Halo Trust.

"Вони аналізуватимуть знімки з супутників та БпЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням осіб з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності.", - йдеться у повідомленні.

Крім того, учасники семінару ознайомилися з практичними аспектами "організації робочих місць для осіб з інвалідністю у сфері протимінної діяльності, яка реалізується за підтримки ООН в Україні".