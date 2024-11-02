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Ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к разминированию территорий, - Минобороны

Фото: табличка с надписью "Небезпечно, міни" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

У ветеранов и лиц с инвалидностью будет возможность трудоустройства в сфере разминирования территорий. Они будут анализировать снимки со спутников и БпЛА для обнаружения мин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Соответствующую инициативу обсуждали на семинаре в Киеве при поддержке Швеции. Так, во время мероприятия Олег Шуварский, начальник управления противоминной деятельности и полковник, отметил внедрение политик равного доступа к работе, создании специализированных учебных программ и обеспечение комфортных условий труда для всех категорий работников.

В настоящее время уже есть первые успешные результаты. В частности, четверо пострадавших от взрывоопасных предметов украинцев трудоустроились в международной организации The Halo Trust.

"Они будут анализировать снимки со спутников и БпЛА для выявления и картографирования загрязненных минами территорий. Предложение работы украинцы получили уже через месяц после завершения соответствующего курса с привлечением лиц с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники семинара ознакомились с практическими аспектами "организации рабочих мест для лиц с инвалидностью в сфере противоминной деятельности, реализуемой при поддержке ООН в Украине".

Ранее РБК-Украина сообщало, что разминирование территории будет стоить Украине минимум 34 млрд долларов. Однако есть и другая проблема. Сам процесс, без которого невозможно использовать загрязненную боеприпасами землю ни для проживания, ни для ведения сельского хозяйства, может длиться не один десяток лет.

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