Ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к разминированию территорий, - Минобороны

Соответствующую инициативу обсуждали на семинаре в Киеве при поддержке Швеции. Так, во время мероприятия Олег Шуварский, начальник управления противоминной деятельности и полковник, отметил внедрение политик равного доступа к работе, создании специализированных учебных программ и обеспечение комфортных условий труда для всех категорий работников.

В настоящее время уже есть первые успешные результаты. В частности, четверо пострадавших от взрывоопасных предметов украинцев трудоустроились в международной организации The Halo Trust.

"Они будут анализировать снимки со спутников и БпЛА для выявления и картографирования загрязненных минами территорий. Предложение работы украинцы получили уже через месяц после завершения соответствующего курса с привлечением лиц с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники семинара ознакомились с практическими аспектами "организации рабочих мест для лиц с инвалидностью в сфере противоминной деятельности, реализуемой при поддержке ООН в Украине".