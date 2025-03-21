Ветерани зможуть викладати військову підготовку у вишах

Ветерани з бойовим досвідом і магістерським ступенем зможуть викладати базову загальну військову підготовку (БЗВП) у вишах. Відповідну програму уже розробляють в уряді.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву міністра освіти Оксена Лісового під час презентації дослідження "Перехід від військової служби до цивільного життя: контексти, досвіди, рішення" від громадської організації "Принцип".

З 1 вересня в українських університетах запровадять програму викладання базової загальної військової підготовки (БЗВП) ветеранами з бойовим досвідом. Для цього вони мають мати ступінь магістра. В уряді вже готують необхідні кадрові профілі, оскільки потреба в таких викладачах становить близько 600 осіб.

Теоретичну частину курсу проводитимуть працівники університетів, а практичну - на полігонах. У разі потреби ветеранам можуть допомогти здобути педагогічну освіту.

Крім того, фахівців із бойовим досвідом залучатимуть до навчання школярів у межах предмета "Захист України". У країні вже діє 980 спеціалізованих осередків, але в багатьох із них викладають цивільні спеціалісти без бойового досвіду. Тому ветерани зможуть долучитися до цієї роботи, що підвищить рівень підготовки та авторитетність курсу в очах молоді.