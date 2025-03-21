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Ветераны смогут преподавать военную подготовку в вузах

Пятница 21 марта 2025 10:25
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Ветераны смогут преподавать военную подготовку в вузах Фото: Военная подготовка в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Ветераны с боевым опытом и магистерской степенью смогут преподавать базовую общую военную подготовку (БОВП) в вузах. Соответствующую программу уже разрабатывают в правительстве.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования Оксена Лисового во время презентации исследования "Переход от военной службы к гражданской жизни: контексты, опыты, решения" от общественной организации "Принцип".

С 1 сентября в украинских университетах введут программу преподавания базовой общей военной подготовки (БОВП) ветеранами с боевым опытом. Для этого они должны иметь степень магистра. В правительстве уже готовят необходимые кадровые профили, поскольку потребность в таких преподавателях составляет около 600 человек.

Теоретическую часть курса будут проводить работники университетов, а практическую - на полигонах. В случае необходимости ветеранам могут помочь получить педагогическое образование.

Кроме того, специалистов с боевым опытом будут привлекать к обучению школьников в рамках предмета "Защита Украины". В стране уже действует 980 специализированных центров, но во многих из них преподают гражданские специалисты без боевого опыта. Поэтому ветераны смогут приобщиться к этой работе, что повысит уровень подготовки и авторитетность курса в глазах молодежи.

Напомним, с 1 сентября 2025 года для студентов введут базовую общевойсковую подготовку. Программа будет обязательной для мужчин и добровольной для женщин, которые учатся на дневной или дуальной формах. Она будет включать теоретический курс в университетах и практическое обучение в учебных центрах. РБК-Украина ранее сообщало, что предусматривает соответствующий закон, подписанный президентом.

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