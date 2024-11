Ветерани війни та охорона здоров’я: Час діяти на випередження

Понад половина українських військовослужбовців, що повернулися додому, вже потребують медичної підтримки. За даними опитувань, 52,44% ветеранів наголошують на необхідності допомоги для підтримки фізичного здоров’я. Цей тривожний сигнал потребує оперативних рішень від державної системи охорони здоров’я, яка повинна забезпечити наскрізну підтримку для військових на кожному етапі — від первинної допомоги до реабілітації. Однак саме на профілактиці та регулярному моніторингу здоров’я ветеранів лежить ключ до зниження витрат для держави в довгостроковій перспективі.

Профілактика: Економія ресурсів через своєчасні огляди

Ветерани стикаються з численними загрозами для здоров’я — серцево-судинними хворобами, респіраторними захворюваннями, а також посттравматичним стресовим розладом (ПТСР). Вплив бойових умов зумовлює хронічні проблеми, які, якщо залишити їх без належної уваги, обернуться значними фінансовими втратами для держави. Регулярні профілактичні огляди та своєчасне виявлення захворювань допомагають уникнути складних та дорогих лікувань на пізніх стадіях, які вимагатимуть спеціалізованої допомоги та госпіталізації.

Дослідження RAND "Respiratory Health Among U.S. Veterans Across Age and Over Time" наголошує, що ветерани значно частіше, ніж цивільні особи, стикаються з хронічними респіраторними захворюваннями через вплив бойових умов. Серед причин — вплив токсичних речовин, диму та пилу під час служби, а також стрес від перебування у небезпечних умовах. Особливо критичним є те, що симптоми цих захворювань можуть проявлятися через роки після завершення військової служби, що потребує регулярного моніторингу стану здоров'я ветеранів протягом усього життя. Дослідження також вказує на важливість врахування поведінкових факторів, як-от паління, що підвищує ризик захворювань у ветеранів під час і після служби.

Дослідження з 2019-2020 років також підтверджує високий рівень обструктивних респіраторних захворювань серед ветеранів, таких як астма і хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Виявлено, що ветерани з цими діагнозами мають підвищений ризик психічних розладів, включаючи ПТСР, депресію та суїцидальні думки, що свідчить про необхідність інтеграції медичних та психологічних програм підтримки.

Ці дослідження підкреслюють важливість профілактичних оглядів та раннього втручання для зниження ризику ускладнень і витрат на лікування в майбутньому. Вчасне виявлення захворювань дозволяє уникнути тривалих госпіталізацій та дорогих спеціалізованих процедур, що робить профілактику економічно вигідним підходом для держави.

Вчасна підтримка як альтернатива витратам на ускладнення

Недостатнє фінансування первинної медичної допомоги для ветеранів здатне спричинити хвилю загострень хронічних захворювань серед ветеранів. Якщо держава не інвестуватиме в своєчасну діагностику та профілактику, зросте кількість випадків інсультів, інфарктів та ускладнень діабету. Це автоматично призведе до збільшення звернень за дороговартісною спеціалізованою допомогою, а також підвищить рівень інвалідності серед ветеранів, що створить додаткове навантаження на соціальну систему.

Україна вже має практику підвищення коефіцієнтів оплати за певні категорії пацієнтів чи умови роботи, наприклад, за гірський коефіцієнт у розмірі 1,2. Аналогічно, для забезпечення якісної медичної допомоги ветеранам необхідно впровадити спеціальний підвищений коефіцієнт для сімейних лікарів, які працюють з цією категорією пацієнтів. Це стимулюватиме лікарів надавати більш якісну та своєчасну допомогу ветеранам, а також збільшить частоту профілактичних оглядів, що допоможе уникнути загострень хвороб та дорогих госпіталізацій.

За даними ВООЗ, Україна вже впроваджує реформи у сфері первинної медичної допомоги, спрямовані на підвищення ефективності та якості послуг, зокрема шляхом перерахунку капітаційних ставок для лікарів. Такі підходи дозволяють забезпечити своєчасний доступ до послуг і знизити витрати на дороговартісне лікування хронічних захворювань у майбутньому. Впровадження підвищених коефіцієнтів для лікарів, які обслуговують ветеранів, може стати важливим кроком для зменшення навантаження на систему охорони здоров'я та покращення здоров'я ветеранів.

Дослідження "Obstructive Respiratory Disease in U.S. Veterans" показало, що ветерани з обструктивними респіраторними захворюваннями мають вищий ризик розвитку психічних розладів, включаючи ПТСР та депресію. Це підкреслює важливість інтеграції медичних і психологічних послуг, що сприяє попередженню ускладнень і знижує витрати на кризові інтервенції та довгострокове лікування.

Профілактика та регулярні медичні огляди коштують значно менше, ніж лікування наслідків ускладнень. Наприклад, виявлення хронічних захворювань на ранній стадії дозволяє уникнути дорогих операцій та довготривалих госпіталізацій. Інвестиції у первинну медичну допомогу та психологічну підтримку ветеранів також зменшать ризик розвитку суїцидальних тенденцій та депресії, що, за дослідженням RAND, часто супроводжує респіраторні хвороби та інші хронічні стани у ветеранів Forces in Mind Trust.

Збільшення коефіцієнта оплати для лікарів, що обслуговують ветеранів, — це довгострокова інвестиція в збереження здоров’я як ветеранів, так і економіки країни загалом. Зменшення витрат на дорогі стаціонарні процедури та спеціалізовану допомогу дозволить більш раціонально використовувати бюджетні ресурси і створить сталу модель охорони здоров’я.

Впровадження підвищених коефіцієнтів для лікарів, що працюють з ветеранами, є логічним продовженням існуючих реформ. Як показує досвід інших країн і досліджень, профілактика завжди дешевша за лікування, і такий підхід допоможе запобігти надмірним витратам на спеціалізовану допомогу.

Спорт і психологічна допомога як інструменти економії

Регулярні заняття спортом не лише сприяють фізичному відновленню ветеранів, але й знижують рівень депресії та ПТСР. Досвід Ігор нескорених показує, що фізична активність допомагає ветеранам не лише поліпшити здоров'я, але й повернутися до активного соціального життя. Це зменшує потребу в довготривалій психотерапії та медикаментозному лікуванні. Психологічна підтримка також повинна бути доступною на всіх етапах, що зменшує ризики суїцидів та допомагає уникнути великих витрат на кризові інтервенції.

Довгострокові переваги для суспільства

Інвестиції в здоров’я ветеранів сьогодні — це економія для бюджету завтра. Підвищення тарифів на медичні послуги та впровадження профілактичних програм дозволять скоротити витрати на складні операції та лікування в майбутньому. Наприклад, кожен попереджений інфаркт чи діагностоване на ранній стадії респіраторне захворювання зекономить сотні тисяч гривень на реабілітації та госпіталізації. До того ж, здорові ветерани частіше інтегруються у ринок праці, стають активними учасниками економіки та зменшують навантаження на соціальні програми.

Висновок: Превенція як стратегія перемоги

Превентивна медицина для ветеранів війни — це не розкіш, а стратегічно важливе рішення, яке дозволяє державі ефективно розподіляти ресурси. Своєчасний медичний супровід, регулярні огляди, спорт і психологічна підтримка допоможуть уникнути кризових ситуацій у майбутньому та забезпечать ветеранам гідне життя після служби. Україна повинна орієнтуватися на досвід інших країн і впроваджувати системний підхід до здоров’я військових, бо лише так можна побудувати ефективну і економічно вигідну модель реабілітації та підтримки ветеранів.