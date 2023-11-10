ua en ru
Пт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ветерани війни та люди з інвалідністю можуть безкоштовно навчатися: що для цього потрібно

Україна, П'ятниця 10 листопада 2023 13:10
UA EN RU
Ветерани війни та люди з інвалідністю можуть безкоштовно навчатися: що для цього потрібно Фото: ветерани війни та люди з інвалідністю можуть безкоштовно навчатися (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ветерани бойових дій та люди, які отримали інвалідність через війну, можуть пройти безкоштовне навчання. Воно триватиме до 6 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

В Україні стартував експериментальний проєкт для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Вони можуть отримати безкоштовне професійне навчання. Йдеться про підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Такі центри діють у восьми регіонах: Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Одеській, Львівській, Рівненській, Сумській та Івано-Франківській областях. Навчання проводиться за 95 робітничими професіями та 365 освітніми програмами підвищення кваліфікації.

Навчання може бути на денній (вечірній) та дистанційній формі або у форматі дуальної освіти. Строк навчання - до 6 місяців.

Заявку на навчання можна подати онлайн. Рішення про навчання приймається не пізніше ніж на п’ятий робочий день з дня подання документів.

Під час навчання забезпечується безкоштовне проживання, як учаснику бойових дій, так і супроводжуючій особі (якщо навчання проходить особа з інвалідністю І групи), а також компенсація їх проїзду. Після закінчення видається документ державного зразка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як подати заяву на призначення пільги на комуналку. Це можна зробити онлайн.

Раніше РБК-Україна також пояснювало, які документи необхідні для призначення субсидії на комунальні послуги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ветерани
NEWS
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом