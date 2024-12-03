Ветерани війни можуть отримати підтримку через е-Ветеран: як скористатися послугою

На платформі е-Ветеран стала доступною послуга подання заяви до фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Послуга має на меті спростити доступ до необхідної допомоги, підвищити ефективність підтримки та покращити комунікацію між ветеранами та фахівцями.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Миколаївську обласну державну адміністрацію .

В Україні уже працюють 559 фахівців із супроводу ветеранів у всіх регіонах. З наступного року їх кількість планують збільшити. Для ефективності роботи створено електронні кабінети фахівців, які дозволяють швидко обробляти заявки.

Послугою можуть скористатися:

ветерани війни

демобілізовані особи

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни

родини загиблих Захисників і Захисниць України

постраждалі учасники Революції Гідності та їхні родини

особи з особливими заслугами перед Батьківщино

сім’ї військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні

Як це працює

Після подання заяви через платформу е-Ветеран фахівець зв’яжеться із заявником. Він забезпечить інформаційну підтримку, консультації щодо статусів, пільг, реабілітації, працевлаштування чи підприємницької діяльності.

Послуга реалізована Міністерством у справах ветеранів за підтримки "Проєкту підтримки Дія", який фінансується Швецією та впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні.

Зараз можна подати заявку через платформу е-Ветеран.