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Ветерани війни можуть безкоштовно пройти ІТ-курси: як записатись

Фото: Ветерани війни можуть безкоштовно пройти ІТ-курси (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ветерани війни в Україні мають змогу безкоштовно пройти ІТ-курси та опанувати нову професію.

За даними міністерства, навчання можливе як у групах, так і у форматі індивідуальних занять із ментором. 

Ветерани матимуть змогу вивчити або підвищити рівень володіння навичками:

  • мови верстки та програмування;
  • розробки вебсайтів і застосунків;
  • створення клієнт-серверних застосунків;
  • написання баз даних.

Крім цього, курс допоможе у написанні проєктів і підготовці до проходження кваліфікаційних тестів.

Долучитись до реєстрації можна за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Кабінет міністрів України змінив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та членів їх сімей.

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