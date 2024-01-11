Ветерани війни можуть безкоштовно пройти ІТ-курси: як записатись

За даними міністерства, навчання можливе як у групах, так і у форматі індивідуальних занять із ментором.

Ветерани матимуть змогу вивчити або підвищити рівень володіння навичками:

мови верстки та програмування;

розробки вебсайтів і застосунків;

створення клієнт-серверних застосунків;

написання баз даних.

Крім цього, курс допоможе у написанні проєктів і підготовці до проходження кваліфікаційних тестів.

Долучитись до реєстрації можна за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Кабінет міністрів України змінив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та членів їх сімей.

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