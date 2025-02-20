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Ветераны Украины смогут изучать гуманитарное разминирование за границей: что известно

Четверг 20 февраля 2025 14:10
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Ветераны Украины смогут изучать гуманитарное разминирование за границей: что известно Украинские ветераны смогут изучать гуманитарное разминирование за границей (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинские ветераны войны смогут пройти подготовку по гуманитарному разминированию за границей. Обучение будет проходить в Сербии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов Украины.

Что известно о возможности переквалификации ветеранов

Украинцам рассказали, что Минветеранов продолжает привлекать иностранный опыт для профессиональной переквалификации ветеранов войны.

Так, недавно заместитель министра по делам ветеранов Юлия Кириллова встретилась с послом Сербии в Украине Андоном Сапунджи и представителями Центра разминирования Сербии.

По итогам встречи стало известно, что сербская сторона выразила готовность способствовать профессиональной подготовке украинских ветеранов войны - как мужчин, так и женщин - в сфере гуманитарного разминирования.

Подобное обучение предоставит ветеранам:

  • знание тонкостей разминирования:
  • знания о национальных стандартах противоминной деятельности;
  • необходимые для новых карьерных возможностей навыки;
  • обязательную для такой работы сертификацию и т.д.

Кроме того, это поможет укрепить национальную систему разминирования, ведь опытные специалисты смогут работать над безопасностью освобожденных территорий.

"Мы благодарны сербским партнерам за готовность способствовать обучению наших Защитников и Защитниц в области гуманитарного разминирования. Это не только откроет для них новые карьерные возможности, но и позволит внести вклад в разминирование украинских территорий", - подчеркнула Кириллова.

Ветераны Украины смогут изучать гуманитарное разминирование за границей: что известноКириллова встретилась с послом и представителями Центра разминирования Сербии (фото: mva.gov.ua)

Осознавая более глобальное значение такой инициативы, Минветеранов и Центр разминирования Сербии договорились о дальнейшем налаживании сотрудничества в рамках подготовки специалистов по разминированию из числа ветеранов войны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине упростили сертификацию операторов разминирования.

Тем временем в ООН заявили, что на полное разминирование Украины традиционными методами может понадобиться 100 лет.

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