Ветераны Украины смогут изучать гуманитарное разминирование за границей: что известно
Украинские ветераны войны смогут пройти подготовку по гуманитарному разминированию за границей. Обучение будет проходить в Сербии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов Украины.
Что известно о возможности переквалификации ветеранов
Украинцам рассказали, что Минветеранов продолжает привлекать иностранный опыт для профессиональной переквалификации ветеранов войны.
Так, недавно заместитель министра по делам ветеранов Юлия Кириллова встретилась с послом Сербии в Украине Андоном Сапунджи и представителями Центра разминирования Сербии.
По итогам встречи стало известно, что сербская сторона выразила готовность способствовать профессиональной подготовке украинских ветеранов войны - как мужчин, так и женщин - в сфере гуманитарного разминирования.
Подобное обучение предоставит ветеранам:
- знание тонкостей разминирования:
- знания о национальных стандартах противоминной деятельности;
- необходимые для новых карьерных возможностей навыки;
- обязательную для такой работы сертификацию и т.д.
Кроме того, это поможет укрепить национальную систему разминирования, ведь опытные специалисты смогут работать над безопасностью освобожденных территорий.
"Мы благодарны сербским партнерам за готовность способствовать обучению наших Защитников и Защитниц в области гуманитарного разминирования. Это не только откроет для них новые карьерные возможности, но и позволит внести вклад в разминирование украинских территорий", - подчеркнула Кириллова.
Кириллова встретилась с послом и представителями Центра разминирования Сербии (фото: mva.gov.ua)
Осознавая более глобальное значение такой инициативы, Минветеранов и Центр разминирования Сербии договорились о дальнейшем налаживании сотрудничества в рамках подготовки специалистов по разминированию из числа ветеранов войны.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине упростили сертификацию операторов разминирования.
Тем временем в ООН заявили, что на полное разминирование Украины традиционными методами может понадобиться 100 лет.
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