Ветераны-участники национальной сборной Игр Непокоренных получили награды от Кличко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Встретился с ветеранами-спортсменами, киевлянами-участниками национальной сборной Игр Непокоренных. Которые состоялись в феврале в Канаде. Вручил спортсменам знаки отличия от столицы. Мы гордимся нашими ветеранами-спортсменами. Не все могут вернуться после ранения к обычной жизни. А они смогли больше – нашли себя в спорте. И своими достижениями показывают пример мужества и силы воли!", – написал Виталий Кличко.

Он отметил, что из 30 украинских медалей 16 завоевали спортсмены-киевляне.

"В этом году в Ванкувер и Вистлер отправились 35 участников национальной сборной - защитники, которые получили ранения во время российско-украинской войны с 2014 года. Среди них – 10 киевлян. Украинские спортсмены завоевали 30 медалей (12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых). 16 из них получили киевляне (6 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовые). Они выступали в соревнованиях по сноубордингу, беговым лыжам, волейболу, биатлону, баскетболу, плаванию, гребле. И каждый внес свой вклад – Украина заняла 3 место в медальном зачете", - подчеркнул Кличко.

Всего в Играх Непокоренных в этом году соревновались 550 спортсменов из 25 стран. Украина участвовала в Играх уже в пятый раз.

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вскоре могут частично открыть движение по части Южного моста в столице.