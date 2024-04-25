Ветерани та ВПО можуть отримати грант на підтримку мікробізнесів: як подати заявку

Ветерани та внутрішньопереселені особи можуть отримати грант на підтримку мікробізнесів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
За даними міністерства, міжнародна гуманітарна організація Help – Hilfe zur Selbsthilfe оголошує грантовий конкурс для власників мікробізнесу у
Програма передбачає надання безповоротної фінансової допомоги крафтовому бізнесу, такому як столярство, виготовлення прикрас, гончарство тощо, або підприємствам сфери послуг, куди входить зокрема прибирання, догляд за будинками, ландшафтні послуги, фітнес та краса.
Переможці конкурсу отримають грошову допомогу у розмірі до 2510 євро, у національній валюті України це приблизно 105 тисяч гривень, а також моніторинг підтримуваних мікробізнесів.
Взяти участь у програмі можуть такі пріоритетні категорії:
Кінцевий термін подання заявок - 31 травня 2024 року.
Заповнити заявку на участь та отримати більш докладну інформацію про умови конкурсу можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що аграрії можуть безкоштовно отримати насіння кукурудзи для посіву.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.