Ветерани та ВПО можуть отримати грант на підтримку мікробізнесів: як подати заявку

За даними міністерства, міжнародна гуманітарна організація Help – Hilfe zur Selbsthilfe оголошує грантовий конкурс для власників мікробізнесу у

Харківській,

Одеській,

Миколаївській областях,

та Києві.

Програма передбачає надання безповоротної фінансової допомоги крафтовому бізнесу, такому як столярство, виготовлення прикрас, гончарство тощо, або підприємствам сфери послуг, куди входить зокрема прибирання, догляд за будинками, ландшафтні послуги, фітнес та краса.

Яка сума гранту

Переможці конкурсу отримають грошову допомогу у розмірі до 2510 євро, у національній валюті України це приблизно 105 тисяч гривень, а також моніторинг підтримуваних мікробізнесів.

Хто може брати участь

Взяти участь у програмі можуть такі пріоритетні категорії:

переміщені особи, бізнес яких був пошкоджений під час бойових дій;

особи та сім’ї, які безпосередньо постраждали від конфлікту, в тому числі ті, бізнес яких було пошкоджено або зруйновано;

ветерани (за умови пред’явлення посвідчення учасника бойових дій на території України після 2014 року);

жінки, які були переміщені внаслідок конфлікту і зараз проживають в іншому регіоні або на іншій території;

жінки, які є головою домогосподарства через те, що їхній чоловік перебуває на військовій службі, служить або отримав поранення;

особи з інвалідністю із підтвердженим статусом інвалідності.

Кінцевий термін подання заявок - 31 травня 2024 року.

Заповнити заявку на участь та отримати більш докладну інформацію про умови конкурсу можна за посиланням.