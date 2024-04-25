Ветераны и ВПЛ могут получить грант на поддержку микробизнеса: как подать заявку

По данным министерства, международная гуманитарная организация Help – Hilfe zur Selbsthilfe объявляет грантовый конкурс для владельцев микробизнеса

Харьковской,

Одесской,

Николаевской областях,

и Киеве.

Программа предусматривает предоставление безвозвратной финансовой помощи крафтовому бизнесу, такому как столярство, изготовление украшений, гончарство и т.п., или предприятиям сферы услуг, куда входит уборка, уход за домами, ландшафтные услуги, фитнес и красота.

Какая сумма гранта

Победители конкурса получат денежную помощь в размере до 2510 евро, в национальной валюте Украины это около 105 тысяч гривен, а также мониторинг поддерживаемых микробизнесов.

Кто может участвовать

Принять участие в программе могут следующие приоритетные категории:

перемещенные лица, бизнес которых был поврежден во время боевых действий;

лица и семьи, непосредственно пострадавшие от конфликта, в том числе те, бизнес которых был поврежден или разрушен;

ветераны (при предъявлении удостоверения участника боевых действий на территории Украины после 2014 года);

женщины, которые были перемещены в результате конфликта и сейчас проживают в другом регионе или на другой территории;

женщины, являющиеся главой домохозяйства из-за того, что их мужчина находится на военной службе, служит или получил ранение;

лица с инвалидностью с подтвержденным статусом инвалидности.

Конечный срок подачи заявок - 31 мая 2024 года.

Заполнить заявку на участие и получить более подробную информацию об условиях конкурса можно по ссылке.