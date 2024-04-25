Ветераны и ВПЛ могут получить грант на поддержку микробизнеса: как подать заявку

Ветераны и внутренне перемещенные лица могут получить грант на поддержку микробизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
По данным министерства, международная гуманитарная организация Help – Hilfe zur Selbsthilfe объявляет грантовый конкурс для владельцев микробизнеса
Программа предусматривает предоставление безвозвратной финансовой помощи крафтовому бизнесу, такому как столярство, изготовление украшений, гончарство и т.п., или предприятиям сферы услуг, куда входит уборка, уход за домами, ландшафтные услуги, фитнес и красота.
Победители конкурса получат денежную помощь в размере до 2510 евро, в национальной валюте Украины это около 105 тысяч гривен, а также мониторинг поддерживаемых микробизнесов.
Принять участие в программе могут следующие приоритетные категории:
Конечный срок подачи заявок - 31 мая 2024 года.
Заполнить заявку на участие и получить более подробную информацию об условиях конкурса можно по ссылке.
Напомним, ранее мы сообщали, что аграрии могут бесплатно получить семена кукурузы для посева.
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