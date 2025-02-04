Ветераны получат расширенную медицинскую поддержку: что изменится
Минветеранов и Минздрав запускают новый экспериментальный проект, расширяющий перечень бесплатных услуг первичной медицинской помощи для ветеранов войны. Соответствующее постановление принял Кабмин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам
ветеранов Украины.
Что изменится
Согласно новому проекту, ветераны, которые подписали декларацию с семейным врачом, смогут получить дополнительные медицинские услуги:
- дополнительные обследования и лечение;
- восстановление после травм и заболеваний, а также лечение травм опорно-двигательного аппарата;
- расширенную психологическую поддержку.
Бесплатные медицинские услуги смогут получить:
- уволенные с военной службы участники боевых действий;
- лица с инвалидностью вследствие войны.
Как можно будет получить бесплатные медицинские услуги
Для получения услуг необходимо:
- Подписать декларацию с семейным врачом (или обратиться к врачу, с которым уже подписана декларация).
Предоставить следующие документы:
- Заявление на получение услуг (лично или через законного представителя).
- Документ, подтверждающий статус ветерана (удостоверение участника боевых действий или удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны).
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Идентификационный код (РНОКПП).
Этот проект является важным шагом в обеспечении качественной медицинской поддержки ветеранов, учитывающий последствия войны и предлагает персонализированную помощь каждому, кто защищал Украину.
Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова отметила важность обеспечения надлежащей медицинской поддержки для ветеранов. Она отметила, что здоровье ветеранов и ветеранок является обязанностью государства, ведь война истощает их не только физически, но и психологически.
Регулярные визиты к семейному врачу помогают избежать тяжелых заболеваний и осложнений. Наталья Калмыкова подчеркнула, что вместе с Министерством здравоохранения работают над тем, чтобы создать лучшие условия для лечения и восстановления ветеранов.
Как получить услуги
Услуги будут предоставляться в медицинских учреждениях, которые заключат договоры с Национальной службой здоровья Украины на расширенную первичную медицинскую помощь для ветеранов. Это могут быть как коммунальные больницы, так и частные клиники, а также врачи-ФЛП с соответствующей лицензией.
Проект стартует в начале марта 2025 года. Когда все механизмы будут настроены, ветеранов дополнительно проинформируют, а также призовут обращаться к своим семейным врачам.
Напомним, что Правительство внесло изменения в порядок обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Теперь они смогут работать и в учреждениях здравоохранения, а подача документов для получения поддержки станет проще.