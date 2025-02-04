Ветераны получат расширенную медицинскую поддержку: что изменится

Что изменится

Согласно новому проекту, ветераны, которые подписали декларацию с семейным врачом, смогут получить дополнительные медицинские услуги:

дополнительные обследования и лечение;

восстановление после травм и заболеваний, а также лечение травм опорно-двигательного аппарата;

расширенную психологическую поддержку.

Бесплатные медицинские услуги смогут получить:

уволенные с военной службы участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны.

Как можно будет получить бесплатные медицинские услуги

Для получения услуг необходимо:

Подписать декларацию с семейным врачом (или обратиться к врачу, с которым уже подписана декларация).

Предоставить следующие документы:

Заявление на получение услуг (лично или через законного представителя).

Документ, подтверждающий статус ветерана (удостоверение участника боевых действий или удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны).

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Идентификационный код (РНОКПП).

Этот проект является важным шагом в обеспечении качественной медицинской поддержки ветеранов, учитывающий последствия войны и предлагает персонализированную помощь каждому, кто защищал Украину.

Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова отметила важность обеспечения надлежащей медицинской поддержки для ветеранов. Она отметила, что здоровье ветеранов и ветеранок является обязанностью государства, ведь война истощает их не только физически, но и психологически.

Регулярные визиты к семейному врачу помогают избежать тяжелых заболеваний и осложнений. Наталья Калмыкова подчеркнула, что вместе с Министерством здравоохранения работают над тем, чтобы создать лучшие условия для лечения и восстановления ветеранов.

Как получить услуги

Услуги будут предоставляться в медицинских учреждениях, которые заключат договоры с Национальной службой здоровья Украины на расширенную первичную медицинскую помощь для ветеранов. Это могут быть как коммунальные больницы, так и частные клиники, а также врачи-ФЛП с соответствующей лицензией.

Проект стартует в начале марта 2025 года. Когда все механизмы будут настроены, ветеранов дополнительно проинформируют, а также призовут обращаться к своим семейным врачам.