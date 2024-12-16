Ветерани отримають кошти на заняття спортом: Мінветеранів анонсували проект

Міністерство у справах ветеранів анонсувало запуск експериментального проекту, що передбачає щоквартальні виплати для ветеранів і ветеранок на заняття спортом.
Про це розповіла заступниця міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції Руслана Величко-Трифонюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми-Україна".
"Ми зараз внесли зміни до закону України про фізичну культуру і спорт. Зараз вони вже у Верховній Раді, проходять комітети", - заявила Величко-Трифонюк.
До того ж, Мінветеранів працює над експериментальним проектом, який передбачає щоквартальну фінансову допомогу для ветеранів і ветеранок. Зокрема, на відвідування спортивних залів, басейнів та інших місць.
За словами Величко-Трифонюк, спорт - один із найдієвіших інструментів реабілітації українських ветеранів війни.
"Українським ветеранам необхідно відволікатися. Спорт - це, в першу чергу, про спільнототворення та про підтримку один одного", - зазначила Величко-Трифонюк.
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За словами міністерки у справах ветеранів України Наталії Калмикової, цей документ визначає основні стратегічні та оперативні цілі у сфері підтримки ветеранів. Він охоплює всі аспекти взаємодії держави з ветеранами. Зокрема, від етапу проходження служби до моменту звільнення.
Важливою ціллю документа є повага до ветеранів та вшанування загиблих військових. А також, відновлення людського капіталу та добробуту ветеранів.