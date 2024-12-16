Ветерани отримають кошти на заняття спортом: Мінветеранів анонсували проект

"Ми зараз внесли зміни до закону України про фізичну культуру і спорт. Зараз вони вже у Верховній Раді, проходять комітети", - заявила Величко-Трифонюк.

До того ж, Мінветеранів працює над експериментальним проектом, який передбачає щоквартальну фінансову допомогу для ветеранів і ветеранок. Зокрема, на відвідування спортивних залів, басейнів та інших місць.

За словами Величко-Трифонюк, спорт - один із найдієвіших інструментів реабілітації українських ветеранів війни.

"Українським ветеранам необхідно відволікатися. Спорт - це, в першу чергу, про спільнототворення та про підтримку один одного", - зазначила Величко-Трифонюк.