Ветераны получат средства на занятия спортом: Минветеранов анонсировали проект

Министерство по делам ветеранов анонсировало запуск экспериментального проекта, предусматривающего ежеквартальные выплаты для ветеранов и ветеранок на занятия спортом.
Об этом рассказала заместитель министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции Руслана Величко-Трифонюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы-Украина".
"Мы сейчас внесли изменения в закон Украины о физической культуре и спорте. Сейчас они уже в Верховной Раде, проходят комитеты", - заявила Величко-Трифонюк.
К тому же, Минветеранов работает над экспериментальным проектом, который предусматривает ежеквартальную финансовую помощь для ветеранов и ветеранок. В частности, на посещение спортивных залов, бассейнов и других мест.
По словам Величко-Трифонюк, спорт - один из самых действенных инструментов реабилитации украинских ветеранов войны.
"Украинским ветеранам необходимо отвлекаться. Спорт - это, в первую очередь, о создании сообщества и о поддержке друг друга", - отметила Величко-Трифонюк.
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По словам министра по делам ветеранов Украины Наталии Калмыковой, этот документ определяет основные стратегические и оперативные цели в сфере поддержки ветеранов. Он включает все аспекты взаимодействия государства с ветеранами. В частности, от этапа прохождения службы до момента увольнения.
Важной целью документа является уважение ветеранов и честь погибших военных. А также восстановление человеческого капитала и благосостояния ветеранов.