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Ветераны получат средства на занятия спортом: Минветеранов анонсировали проект

Фото: Ветераны получат средства на занятия спортом (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Министерство по делам ветеранов анонсировало запуск экспериментального проекта, предусматривающего ежеквартальные выплаты для ветеранов и ветеранок на занятия спортом.

Об этом рассказала заместитель министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции Руслана Величко-Трифонюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы-Украина".

"Мы сейчас внесли изменения в закон Украины о физической культуре и спорте. Сейчас они уже в Верховной Раде, проходят комитеты", - заявила Величко-Трифонюк.

К тому же, Минветеранов работает над экспериментальным проектом, который предусматривает ежеквартальную финансовую помощь для ветеранов и ветеранок. В частности, на посещение спортивных залов, бассейнов и других мест.

По словам Величко-Трифонюк, спорт - один из самых действенных инструментов реабилитации украинских ветеранов войны.

"Украинским ветеранам необходимо отвлекаться. Спорт - это, в первую очередь, о создании сообщества и о поддержке друг друга", - отметила Величко-Трифонюк.

Читайте также, Минветеранов вместе с общественными объединениями представили "Стратегию ветеранской политики на период до 2030 года". В частности, эту стратегию должны реализовать до 2027 года.

По словам министра по делам ветеранов Украины Наталии Калмыковой, этот документ определяет основные стратегические и оперативные цели в сфере поддержки ветеранов. Он включает все аспекты взаимодействия государства с ветеранами. В частности, от этапа прохождения службы до момента увольнения.

Важной целью документа является уважение ветеранов и честь погибших военных. А также восстановление человеческого капитала и благосостояния ветеранов.

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Ветераны