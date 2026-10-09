Ветерани Одеси заявили про корупційні схеми в мерії: що відомо

Ветерани вимагають представництва у виконкомі

За словами представників організації, їхню ініціативу підтримують депутати та військові, однак керівництво міста не поспішає залучати ветеранів до ухвалення рішень.



У профспілці стверджують, що виконувач обов’язків мера Ігор Коваль не здійснює фактичного керівництва містом, а ключовий вплив на міські процеси, за оцінкою представників організації, має його перший заступник Олександр Філатов.





Також представники організації заявили про можливу систему неформальних платежів у різних сферах міського господарства.



Зокрема, за твердженням профспілки, Костянтин Сафошин, кум Олександра Філатова, міг бути причетний до збору коштів за вуличну торгівлю та встановлення МАФів. Олексію Ботезату представники організації приписують можливий контроль над фінансовими потоками комунальних підприємств у сфері благоустрою.



Серед інших посадовців, діяльність яких, на думку профспілки, потребує перевірки, - виконувач обов’язків директора КП "Теплопостачання міста Одеси" Артем Захаров, виконувачка обов’язків головного архітектора Надія Новікова та перший заступник начальника управління дорожнього господарства Вахтанг Гвазава. Організація заявляє про можливі зловживання у сферах теплопостачання, землекористування, будівництва та ремонту доріг.

Закупівля укриттів: можливі збитки у 28 млн гривень

Окремо ветерани звернули увагу на закупівлю бетонних мобільних укриттів. За твердженням організації, цей напрям курував заступник мера Філатов.



Після звернення організації Слідче управління Національної поліції відкрило кримінальне провадження за статтею 191 Кримінального кодексу України, що стосується привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.



За даними профспілки, місто планувало придбати 10 мобільних укриттів у компанії "МИРАДИМА" за понад 23 млн гривень. Згодом ця сама компанія отримала підряд від КП "Теплопостачання міста Одеси" майже на 31 млн гривень. Загальна сума двох контрактів перевищила 54,5 млн гривень.



Представники організації стверджують, що ринкова вартість укриття на 50 осіб становить 1,1–1,5 млн гривень, тоді як місто закуповувало їх майже по 2,4 млн гривень за одиницю. На підставі цих даних профспілка оцінює можливі збитки міського бюджету у 28 млн гривень.



Також вони заявили про можливі проблеми з якістю бетону та придатністю місць встановлення конструкцій через підземні комунікації. За інформацією профспілки, поліція вимагає від міськради тендерну документацію, договори та сертифікати якості на укриття.

Договори із землеустрою та декларація Філатова

Ще один блок претензій стосується роботи Філатова на посаді директора Департаменту земельних ресурсів. За інформацією профспілки, під час роботи на цій посаді він уклав щонайменше 12 договорів із компанією "ТЕРРА КОМ", засновницею якої на той час була його дружина.



Представники організації вважають, що вартість розробки документації могла бути завищена. Зокрема, за оцінкою представників організації, можливі втрати бюджету за одним із договорів на інвентаризацію земель становлять 10,5 млн гривень. За даними профспілки, ці обставини перевіряють Національна поліція та Бюро економічної безпеки.

Крім того, ветерани заявили про можливі невідповідності в декларації посадовця. Зокрема, вони стверджують, що в декларації могла бути відсутня інформація про окрему нерухомість, а вартість автомобіля Toyota Camry 2023 року випуску могла бути занижена. Також організація звернула увагу на будинок площею 861 кв. м у Крижанівці, придбаний дружиною посадовця.



Ветеранська організація заявила, що продовжить збирати матеріали та стежити за перевірками.