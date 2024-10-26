Ветерани можуть отримувати медикаменти за програмою "Доступні ліки": як це працює

Ветерани та ветеранки, які потребують постійного прийому ліків через стан здоров'я, мають можливість отримувати їх безоплатно або з частковою доплатою. Для цього необхідно мати електронний рецепт від сімейного або лікуючого лікаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.
Препарати відпускаються без прив’язки до місцевості в будь-якій аптеці України, що працює за програмою "Доступні ліки", уклавши договір з НСЗУ.
У 2024 році програма "Доступні ліки" включає 589 торгових назв препаратів за наступними напрямами:
Якщо потрібного препарату немає, можна звернутися до іншої аптеки або замовити його.
Також ветерани можуть скористатися послугою "Укрпошта.Аптека", яка діє на прифронтових територіях. Укрпошта доставляє ліки безоплатно за електронним рецептом.
Раніше у МОЗ розповіли, що можна робити після щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця.
Крім того, повідомлялося, як отримати "доступні ліки" пацієнтам із розладами психіки та епілепсією.
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