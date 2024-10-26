Ветераны могут получать медикаменты по программе "Доступные лекарства": как это работает

Ветераны и ветеранки, которые нуждаются в постоянном приеме лекарств по состоянию здоровья, имеют возможность получать их бесплатно или с частичной доплатой. Для этого необходимо иметь электронный рецепт от семейного или лечащего врача.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.
Препараты отпускаются без привязки к местности в любой аптеке Украины, работающей по программе "Доступные лекарства", заключив договор с НСЗУ.
В 2024 году программа "Доступные лекарства" включает 589 торговых названий препаратов по следующим направлениям:
Также ветераны могут воспользоваться услугой "Укрпочта.Аптека", которая действует на прифронтовых территориях. Укрпочта доставляет лекарства бесплатно по электронному рецепту.
Ранее в Минздраве рассказали, что можно делать после прививки против коклюша, дифтерии и столбняка.
Кроме того, сообщалось, как получить "доступное лекарство" пациентам с расстройствами психики и эпилепсией.
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