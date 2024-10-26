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Ветераны могут получать медикаменты по программе "Доступные лекарства": как это работает

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ветераны и ветеранки, которые нуждаются в постоянном приеме лекарств по состоянию здоровья, имеют возможность получать их бесплатно или с частичной доплатой. Для этого необходимо иметь электронный рецепт от семейного или лечащего врача.

Препараты отпускаются без привязки к местности в любой аптеке Украины, работающей по программе "Доступные лекарства", заключив договор с НСЗУ.

Какие лекарства можно получить?

В 2024 году программа "Доступные лекарства" включает 589 торговых названий препаратов по следующим направлениям:

  • Сердечно-сосудистые заболевания (включая профилактику инсультов и инфарктов);
  • Сахарный диабет 2 типа;
  • Несахарный диабет;
  • Хронические болезни нижних дыхательных путей, в частности бронхиальная астма;
  • Расстройства психики и поведения, эпилепсия;
  • Болезнь Паркинсона;
  • Иммуносупрессивные препараты для пациентов после трансплантаций;
  • Препараты инсулина;
  • Опиоидные анальгетики для паллиативных больных;
  • Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови для людей с диабетом 1 типа.

Как получить лекарство? Пошаговая инструкция:

  • Запишитесь на прием к врачу.
  • Врач выпишет электронный рецепт.
  • Вы получите СМС с номером рецепта и кодом подтверждения.
  • Обратитесь в любую аптеку, участвующую в программе, и сообщите 16-значный номер рецепта.
  • Выберите лекарства - бесплатно или с доплатой.
  • Назовите код подтверждения и получите лекарства.
  • Если нужного препарата нет, можно обратиться в другую аптеку или заказать его.

Также ветераны могут воспользоваться услугой "Укрпочта.Аптека", которая действует на прифронтовых территориях. Укрпочта доставляет лекарства бесплатно по электронному рецепту.

Ранее в Минздраве рассказали, что можно делать после прививки против коклюша, дифтерии и столбняка.

Кроме того, сообщалось, как получить "доступное лекарство" пациентам с расстройствами психики и эпилепсией.

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Вооруженные силы УкраиныДоступные лекарства