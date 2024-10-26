Ветераны могут получать медикаменты по программе "Доступные лекарства": как это работает

Ранее в Минздраве рассказали, что можно делать после прививки против коклюша, дифтерии и столбняка.

Кроме того, сообщалось, как получить "доступное лекарство" пациентам с расстройствами психики и эпилепсией.

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