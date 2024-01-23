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Ветерани можуть отримати стипендії на навчання: як подати заявку

Фото: українські ветерани можуть отримати степендії на навчання (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні стартував прийом заявок для участі в Конкурсі стипендій на короткострокові навчальні програми або курси в межах Програми реінтеграції ветеранів IREX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Формат короткострокових курсів допоможе ефективно планувати навчальний процес без відриву від діяльності або лікування для ветеранів, які його потребують", - наголосили в міністерстві.

За даними Мінреінтеграції, ветерани можуть розраховувати на стипендії у розмірі до 500 доларів.

Учасники конкурсу мають змогу самостійно обрати курси. Це можуть бути, наприклад:

  • курси маркетингу,
  • комп’ютерних наук,
  • аналітики,
  • управління,
  • іноземної мови.

"Важливим є чітке обґрунтування вибору освітньої можливості та її позитивний вплив на подальше працевлаштування або кар’єрне зростання", - зазначили в міністерстві.

Заповнити реєстраційну форму можна за посиланням. Дедлайн: 2 лютого.

Ветерани в Україні можуть отримувати безкоштовні медичні послуги. Причому це поширюється як на державні лікарні, так і на приватні. РБК-Україна підготувало список всіх безкоштовних послуг.

Також нещодавно Кабінет міністрів України змінив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та членів їх родин.

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