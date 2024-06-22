Ветерани і члени їх родин можуть безкоштовно пройти IТ-курс: як зареєструватись

Деталі про навчальний ІТ-курс

Цей проект реалізовує Український ветеранський фонд, Lobby X та ІТ-компанії SoftServe. Учасники курсу зможуть навчитись проектувати й керувати базами даних, писати SQL-запити, а також продовжити навчання за будь-яким напрямом розробки.

"Це вже п’ята програма, яку підтримує Український ветеранський фонд, що надає ветеранам та їхнім родинам комплексну можливість навчання та працевлаштування. Це один із важливих етапів переходу до цивільного життя для наших захисників та захисниць, а також підтримка для родин ветеранів, які шукають нових можливостей самореалізації. Крім того, отримані навички в ІТ сфері можна буде застосовувати з користю для зміцнення оборони країни", - розповіла виконуюча обов’язки виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк.

Програма курсу включає:

загальну інформацію про системи управління базами даних

зв’язок "клієнт-сервер"

нормальні форми, денормалізація

зв’язки між таблицями

основні типи даних

функції

тригери

soft skills - навички, потрібні для роботи в ІТ-індустрії

поради з пошуку роботи, підготовка резюме тощо

Як зареєструватись на навчання

Для того, щоб стати учасником курсу, потрібно до 2 липня, заповнити анкету.

Заняття відбуватимуться на платформі Zoom у понеділок та четвер, з 18:00 до 20:00. Для тих, хто не зміг приєднатися онлайн, лекції будуть доступні у записі.

Для проходження курсу потрібні: ноутбук (компʼютер), доступ до інтернету, час для виконання домашніх занять.

Курс розпочнеться 9 липня і триватиме 8 тижнів. Після успішного завершення учасникам видадуть сертифікати.