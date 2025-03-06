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Ветеранам війни надаватимуть слухові апарати від держави: як отримати безкоштовно

Фото: Слухові апарати для ветеранів (mva.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Військовослужбовці та ветерани, які мають порушення слуху, можуть безкоштовно отримати слухові апарати в рамках державної програми. МОЗ уперше централізовано закупило 24 тисячі інноваційних пристроїв, які вже доступні у 43 медичних закладах по всій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Повідомляється, що ця ініціатива спрямована на подолання "невидимих" травм війни, які хоч і не мають зовнішніх проявів, але значно впливають на якість життя ветеранів. 

Слуховий апарат безоплатно можуть отримати:

  • ветерани війни та військовослужбовці з порушеннями слуху, які ще не мають статусу інвалідності; 
  • діти та дорослі з інвалідністю. 

На зустрічі громадськості з ветеранами та представниками Міністерства охорони здоров’я і Міністерства у справах ветеранів обговорили питання слухопротезування, реабілітації та боротьби з упередженнями щодо носіння слухових апаратів. 

Зазначається, що процедура отримання слухового апарата є простою та прозорою. Детальна інформація про необхідні документи та порядок дій доступна на сайті МОЗ. Також розроблено спеціальний путівник, у якому покроково описано, як отримати пристрій у кожному регіоні.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін спростив процедуру отримання протезів для учасників бойових дій з ампутаціями рук чи ніг. Тепер військові можуть отримати високофункціональні протези без первинного протезування, якщо це рекомендовано реабілітаційною командою. Зменшено термін експлуатації протезів до 3 років та збільшено забезпечення вкладишами для культей. Крім того, підвищено граничну вартість протезів: до 4,3 млн гривень за протез руки та до 3,8 млн гривень за протез ноги.

Також ми писали, як працює програма і де вибрати лікарню для реабілітації та безкоштовного протезування.

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