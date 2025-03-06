Ветеранам войны будут предоставлять слуховые аппараты от государства: как получить бесплатно

Сообщается, что эта инициатива направлена на преодоление "невидимых" травм войны, которые хоть и не имеют внешних проявлений, но значительно влияют на качество жизни ветеранов.

Слуховой аппарат бесплатно могут получить:

ветераны войны и военнослужащие с нарушениями слуха, которые еще не имеют статуса инвалидности;

дети и взрослые с инвалидностью.

На встрече общественности с ветеранами и представителями Министерства здравоохранения и Министерства по делам ветеранов обсудили вопросы слухопротезирования, реабилитации и борьбы с предубеждениями относительно ношения слуховых аппаратов.

Отмечается, что процедура получения слухового аппарата является простой и прозрачной. Подробная информация о необходимых документах и порядке действий доступна на сайте Минздрава. Также разработан специальный путеводитель, в котором пошагово описано, как получить устройство в каждом регионе.