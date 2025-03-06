Ветеранам войны будут предоставлять слуховые аппараты от государства: как получить бесплатно

Военнослужащие и ветераны, имеющие нарушения слуха, могут бесплатно получить слуховые аппараты в рамках государственной программы. Минздрав впервые централизованно закупил 24 тысячи инновационных устройств, которые уже доступны в 43 медицинских учреждениях по всей Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.
Сообщается, что эта инициатива направлена на преодоление "невидимых" травм войны, которые хоть и не имеют внешних проявлений, но значительно влияют на качество жизни ветеранов.
Слуховой аппарат бесплатно могут получить:
На встрече общественности с ветеранами и представителями Министерства здравоохранения и Министерства по делам ветеранов обсудили вопросы слухопротезирования, реабилитации и борьбы с предубеждениями относительно ношения слуховых аппаратов.
Отмечается, что процедура получения слухового аппарата является простой и прозрачной. Подробная информация о необходимых документах и порядке действий доступна на сайте Минздрава. Также разработан специальный путеводитель, в котором пошагово описано, как получить устройство в каждом регионе.
Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин упростил процедуру получения протезов для участников боевых действий с ампутациями рук или ног. Теперь военные могут получить высокофункциональные протезы без первичного протезирования, если это рекомендовано реабилитационной командой. Уменьшен срок эксплуатации протезов до 3 лет и увеличено обеспечение вкладышами для культей. Кроме того, повышена предельная стоимость протезов: до 4,3 млн гривен за протез руки и до 3,8 млн гривен за протез ноги.
Также мы писали, как работает программа и где выбрать больницу для реабилитации и бесплатного протезирования.
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