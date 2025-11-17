Ветерана "Азова" та його дружину побили сусіди: що відомо про інцидент на Львівщині

У місті Винники під Львовом стався конфлікт між сусідами, під час якого постраждали ветеран полку "Азов" та його дружина. За словами потерпілого, агресію з боку сусідів нібито спричинив шум від милиці, якою він користується через тяжке поранення ноги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ветерана в соцмережах та поліцію Львівської області.
До правоохоронців 15 листопада звернулися чоловік та його дружина із заявами про побиття. У поліції встановили, що тілесні ушкодження подружжю завдав їх 61-річний сусід під час конфлікту. Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за ч.1 ст.125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).
Призначено експертизи, досудове розслідування триває.
Потерпілий зазначив, що у 2023 році отримав тяжке поранення на Запорізькому напрямку - у ноги влучили два ВОГи, через що він досі проходить лікування та очікує ампутацію стопи. Щоб бути ближче до лікарні, разом із дружиною переїхав до Винників.
За його словами, сусіди неодноразово скаржилися на "шум" - пересування з милицею, розмови чи роботу телевізора. У день інциденту до квартири ветерана прийшла сусідка разом із батьком та неповнолітнім сином. Під час сварки хлопець, за словами військового, вдарив його по голові милицею, через що потерпілий отримав рану, на яку наклали 4 шви. Також дістала травми його дружина.
Ветеран стверджує, що сусіди намагалися прорватися до квартири та погрожували. Він просить надати інциденту розголосу.
