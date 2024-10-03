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Ветеран збірної України силовим данком оформив момент тижня в Єврокубку: відео

Ульм, Четвер 03 жовтня 2024 13:55
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Ветеран збірної України силовим данком оформив момент тижня в Єврокубку: відео Фото: Артем Пустовий в епіцентрі подій (euroleaguebasketball.net)
Автор: Антон Федорців

Центровий іспанського "Ховентута" Артем Пустовий очолив хіт-парад найкрутіших епізодів 2-го туру баскетбольного Єврокубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал турніру.

32-річний українець підкорив епізодом у третій чверті протистояння з німецьким "Ульмом". Він отримав передачу на вході до "фарби", виграв силову боротьбу в опонента й поклав згори.

Старань Пустового забракло для загального успіху бадалонців. "Ховентут" зазнав близької поразки на виїзді (83:87). Обидві команди залишилися в топ-6 групи A Єврокубка. Щоправда, німецький колектив у нинішньому сезоні лише перемагав.

Найрезультативнішим у поєдинку став центровий "Ховентута" Анте Томіч. Він набрав 18 очок і зробив 5 підбирань. Пустовий же додав у скарбничку бадалонців 12 пунктів, а також оформив 5 підбирань і 1 асист.

Хто такий Артем Пустовий

Уродженець Херсонської області, вихованець южненського "Хіміка". На драфті НБА-2014 не був обраний жодною з команд.

Після виступів у чемпіонаті України переїхав до Іспанії перед сезоном 2015/16. Захищав кольори "Обрадойро", а через три роки перейшов у "Барселону". Потім виступав за "Гран Канарію", "Мурсію", а минулий сезон відіграв за "Обрадойро". З "Ховентутом" уклав 1-річний контракт.

Чемпіон України (2015) та Іспанії (2021). У складі збірної України виступав на кількох Євробаскетах і ЧС-2014.

До слова, раніше Ягупова завоювала Суперкубок Іспанії в складі "Валенсії".

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