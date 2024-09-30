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Українка Ягупова здобула баскетбольний Суперкубок Іспанії

Алькантарілья, Понеділок 30 вересня 2024 10:53
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Українка Ягупова здобула баскетбольний Суперкубок Іспанії Фото: Аліна Ягупова з партнерками радіє черговому трофею (x.com/valenciabasket)
Автор: Антон Федорців

Українська баскетболістка Аліна Ягупова виграла третій трофей в складі "Валенсії", доклавшись до перемоги над "Сарагасою" у Суперкубку Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Суперкубок Іспанії

"Сарагоса" – "Валенсія" – 60:84 (9:20, 16:25, 20:22, 15:17)

Левантійки фактично виконали завдання ще до великої перерви. У стартових двох чвертях "Валенсія" привезла сарагоскам аж 20 пунктів переваги. Тож другу половину зустрічі Ягупова та компанія провели в економ-режимі.

Найрезультативнішою видалася третя 10-хвилинки, коли команди перетнули рубіж 40 очок на двох. Та навіть в такій ситуації левантійки збільшили перевагу. До двох пунктів у третій чверті "Валенсія" додала ще два згори після фінального ігрового відрізку.

Ягупова провела на паркеті 26 хвилин. За відведений час українка набрала 12 очок, зробила 3 підбирання і віддала 3 передачі. Влучними виявилися 5 із восьми кидків досвідченої оборонки з гри.

Хто така Аліна Ягупова

Уродженка Дніпра, баскетболом почала займатися в 5 років. Вихованка однієї з місцевих ДЮСШ, а на дорослому рівні на батьківщині грала за "Дніпро", "Регіну-Баскет" і "Єлисавет-Баскет".

На драфті 2013 року жіночої НБА була обрана "Лос-Анджелес Спаркс" під 34-м номером. Однак, за океаном закріпитися не змогла. Натомість виступала в чемпіонатах Казахстану ("Астана Тайгерс", "Окжетпес"), Бельгії ("Касторс Брен"), Франції ("Вільньов-д'Аск") і Туреччини ("Фенербахче", "Мерсін").

Посеред сезону 2023/24 перебралася до "Валенсії". Допомогла левантійкам оформити чемпіонський дубль. Раніше тріумфувала в жіночій Євролізі з "Фенербахче", а в складі збірної України виступила на кількох Євробаскетах (2013, 2015, 2017, 2019).

До слова, раніше Михайлюк визначився з номером у складі "Юти".

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Валенсия Баскетбол
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