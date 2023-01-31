Ветеран "Шахтаря" став гравцем клубу Бекхема

31-річний центрбек перебрався під крило Філа Невілла та Девіда Бекхема. Легенди англійського "Манчестер Юнайтед" виконують ролі головного тренера та президента "чапель".

Кривцов підписав із "Інтером Маямі" контракт до кінця сезону-2024. Окрім того, угодою передбачена опція продовження співпраці ще на рік. Нею зможе скористатися лише клуб. Українець невдовзі приєднається до флоридців і матиме візу P-1.

На професіональному рівні Кривцов дебютував ще в сезоні 2006/07. Тоді він захищав кольори запорізького "Металурга-2" в Другій лізі. Згодом опинився у першій команді рідного міста (44 поєдинки, 2 голи). Перед сезоном 2010/11 приєднався до лав "Шахтаря".

З тих пір Кривцов провів 224 матчі за "гірників" у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів. Із "помаранчево-чорними" центрбек завоював 8 чемпіонських титулів, 7 Кубків і 2 Суперкубка України. У збірній України зіграв 31 поєдинок і взяв участь у Євро-2020.

Сезон-2023 у МЛС розпочнеться наприкінці лютого. "Інтер Маямі" Кривцова розпочне турнір із поєдинку проти "Клубу де Фут Монреаль". Матч запланований на 26 лютого.