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Ветеран "Сан-Хосе" з феєрією шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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Піттсбург, Неділя 29 січня 2023 10:49
Ветеран "Сан-Хосе" з феєрією шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Логан Кутюр (у центрі) набрав 5 пунктів проти "Пінгвінз" (facebook.com/SanJoseSharks)
Автор: Антон Федорців

Нагорі трійки найкращих гравців чергового дня в Національній хокейній лізі опинився центрфорвард "Сан-Хосе Шаркс" Логан Кутюр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений канадець закинув 2 шайби та віддав 3 результативні передачі. Саме його внесок у виїзну перемогу над "Піттсбургом" (6:4) став найвагомішим.

На початку зустрічі Кутюр узяв участь у гольовій комбінації, що завершилася шайбою Іссімонта. Натомість у другому періоді форвард асистував Грегору та Барабанову. А вже в третій 20-хвилинці взявся за голкіпера "Пінгвінз" Десміта самостійно.

За 4+ хвилини до фінальної сирени (рахунок – 3:4) Кутюр виявився найспритнішим на "п'ятаку" після випаду того ж Барабанова та проштовхнув шайбу за лінію. Зате за 10 секунд до завершення поєдинку він отримав шайбу в центрі майданчика та відправив у порожні ворота.

Доповнили топ-3 зірок вечора два воротарі – Картер Харт із "Філадельфії" та дебютант Метт Берлін ("Едмонтон"). Перший оформив 40 сейвів і шатаут проти "Вінніпега" (4:0). Натомість інший екстрено замінив Кемпбелла на фінальні хвилини протистояння з "Чикаго" (7:3) та встиг один раз врятувати "Ойлерз".

До слова, напередодні форвард "Кароліни" Нечас очолив хіт-парад зірок із дублем проти "Сан-Хосе" Кутюра.

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