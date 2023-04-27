Ветеран "Маямі" оформив аллей-уп ціною овертайму: момент дня в НБА

Лідер флоридців найбільше запам'ятався моментом на останніх секундах фінальної чверті з "Мілуокі". Батлер під щитом "Бакс" упіймав передачу Вінсента від бокової лінії та в падінні зумів відправити м'яч у кошик. Хронометр зупинився на 0,5 секунди до сирени.

Подальша перемога в овертаймі дозволила "Маямі" (128:126) пробитися у півфінал плей-офф Східної конференції. Там суперником "Гіт" стануть "Нікс". Нью-йоркці в п'ятиматчевому протистоянні розібралися з "Клівлендом".

Сам Батлер став найрезультативнішим на паркеті. Він провів у грі 46 хвилин. За відведений час форвард встиг набрати 42 очки, зробив 8 підбирань і віддав 4 передачі.

Хто такий Джиммі Батлер

Уродженець Техасу, на студентському рівні виступав у складі "Маркетт Голден Іглз". На драфті НБА-2011 обраний "Чикаго" під 30-м номером.

Прові за "Буллз" 6 сезонів поспіль. Пізніше виступав у "Міннесоті" та "Філадельфії". Перед сезоном 2019/20 у рамках великого обміну перейшов у "Маямі". За 4-річним контрактом із "Гіт" заробить 142 млн доларів.

Батлер здобув фах бакалавра гуманітарних наук у сфері комунікацій. Захоплюється кантрі-музикою. Після завершення кар'єри прагне зайнятися кавовим бізнесом.

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