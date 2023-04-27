Ветеран "Маямі" оформив аллей-уп ціною овертайму: момент дня в НБА

На першу сходинку підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації потрапив легкий форвард "Маямі Гіт" Джиммі Батлер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Лідер флоридців найбільше запам'ятався моментом на останніх секундах фінальної чверті з "Мілуокі". Батлер під щитом "Бакс" упіймав передачу Вінсента від бокової лінії та в падінні зумів відправити м'яч у кошик. Хронометр зупинився на 0,5 секунди до сирени.
Подальша перемога в овертаймі дозволила "Маямі" (128:126) пробитися у півфінал плей-офф Східної конференції. Там суперником "Гіт" стануть "Нікс". Нью-йоркці в п'ятиматчевому протистоянні розібралися з "Клівлендом".
Сам Батлер став найрезультативнішим на паркеті. Він провів у грі 46 хвилин. За відведений час форвард встиг набрати 42 очки, зробив 8 підбирань і віддав 4 передачі.
Уродженець Техасу, на студентському рівні виступав у складі "Маркетт Голден Іглз". На драфті НБА-2011 обраний "Чикаго" під 30-м номером.
Прові за "Буллз" 6 сезонів поспіль. Пізніше виступав у "Міннесоті" та "Філадельфії". Перед сезоном 2019/20 у рамках великого обміну перейшов у "Маямі". За 4-річним контрактом із "Гіт" заробить 142 млн доларів.
Батлер здобув фах бакалавра гуманітарних наук у сфері комунікацій. Захоплюється кантрі-музикою. Після завершення кар'єри прагне зайнятися кавовим бізнесом.
Усі результати вечора в НБА:
"Клівленд" – "Нью-Йорк" – 95:106 (26:33, 25:28, 24:26, 20:19); серія – 1:4
"Мемфіс" – "Лейкерс" – 116:99 (38:24, 23:28, 33:24, 22:23); серія – 2:3
"Мілуокі" – "Маямі" – 126:128 (33:36, 36:27, 33:23, 16:32, 8:10); серія – 1:4
"Сакраменто" – "Голден Стейт" – 116:123 (36:33, 20:27, 34:39, 26:24); серія – 2:3
До слова, напередодні плеймейкер "Атланти" Янг очолив хіт-парад моментів із геймвінером проти "Бостона".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.