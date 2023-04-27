Ветеран "Майами" оформил аллей-уп по ценой в овертайм: момент дня в НБА

Лидер флоридцев больше всего запомнился моментом на последних секундах финальной четверти с "Милуоки". Батлер под щитом "Бакс" поймал передачу Винсента от боковой линии и в падении сумел отправить мяч в корзину. Хронометр остановился на 0,5 секунды до сирены.

Дальнейшая победа в овертайме позволила "Майами" (128:126) пробиться в полуфинал плей-офф Восточной конференции. Там соперником "Хит" станут "Никс". Нью-йоркцы в пятиматчевом противостоянии разобрались с "Кливлендом".

Сам Батлер стал самым результативным на паркете. Он провел в игре 46 минут. За отведенное время форвард успел набрать 42 очка, сделал 8 подборов и отдал 4 передачи.

Кто такой Джимми Батлер

Уроженец Техаса, на студенческом уровне выступал в составе "Маркетт Голден Иглз". На драфте НБА-2011 выбран "Чикаго" под 30-м номером.

Прови за "Буллз" 6 сезонов подряд. Позже выступал в "Миннесоте" и "Филадельфии". Перед сезоном 2019/20 в рамках большого обмена перешел в "Майами". По 4-летнему контракту с "Хит" заработает 142 млн долларов.

Батлер получил специальность бакалавра гуманитарных наук в сфере коммуникаций. Увлекается кантри-музыкой. После завершения карьеры стремится заняться кофейным бизнесом.

Все результаты вечера в НБА: