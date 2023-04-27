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Ветеран "Майами" оформил аллей-уп по ценой в овертайм: момент дня в НБА

Фото: Джимми Батлер вывел "Майами" в следующий раунд плей-офф (thecouriertimes.com)
Автор: Антон Федорцив

На первую ступеньку подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации попал легкий форвард "Майами Хит" Джимми Батлер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Лидер флоридцев больше всего запомнился моментом на последних секундах финальной четверти с "Милуоки". Батлер под щитом "Бакс" поймал передачу Винсента от боковой линии и в падении сумел отправить мяч в корзину. Хронометр остановился на 0,5 секунды до сирены.

Дальнейшая победа в овертайме позволила "Майами" (128:126) пробиться в полуфинал плей-офф Восточной конференции. Там соперником "Хит" станут "Никс". Нью-йоркцы в пятиматчевом противостоянии разобрались с "Кливлендом".

Сам Батлер стал самым результативным на паркете. Он провел в игре 46 минут. За отведенное время форвард успел набрать 42 очка, сделал 8 подборов и отдал 4 передачи.

Кто такой Джимми Батлер

Уроженец Техаса, на студенческом уровне выступал в составе "Маркетт Голден Иглз". На драфте НБА-2011 выбран "Чикаго" под 30-м номером.

Прови за "Буллз" 6 сезонов подряд. Позже выступал в "Миннесоте" и "Филадельфии". Перед сезоном 2019/20 в рамках большого обмена перешел в "Майами". По 4-летнему контракту с "Хит" заработает 142 млн долларов.

Батлер получил специальность бакалавра гуманитарных наук в сфере коммуникаций. Увлекается кантри-музыкой. После завершения карьеры стремится заняться кофейным бизнесом.

Все результаты вечера в НБА:

  • "Кливленд" – "Нью-Йорк" – 95:106 (26:33, 25:28, 24:26, 20:19); серия – 1:4
  • "Мемфис" – "Лейкерс" – 116:99 (38:24, 23:28, 33:24, 22:23); серия – 2:3
  • "Милуоки" – "Майами" – 126:128 (33:36, 36:27, 33:23, 16:32, 8:10); серия – 1:4
  • "Сакраменто" – "Голден Стейт" – 116:123 (36:33, 20:27, 34:39, 26:24); серия – 2:3

К слову, накануне плеймейкер "Атланты" Янг возглавил хит-парад моментов с гейм-виннером против "Бостона".

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НБАБаскетбол