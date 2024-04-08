ua en ru
Пн, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ветеран "Кліпперс" відправив додолу оборонця і оформив геймвінер: момент дня в НБА

Лос-Анджелес, Понеділок 08 квітня 2024 12:30
UA EN RU
Ветеран "Кліпперс" відправив додолу оборонця і оформив геймвінер: момент дня в НБА Фото: Пол Джордж приніс радість публіці (twitter.com/LAClippers)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив легкий форвард "Лос-Анджелес Кліпперс" Пол Джордж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

33-річний американець вирішив долю протистояння з "Клівлендом". На останніх секундах поєдинку, коли рахунок був рівним, він фінтами розхитав Моблі та холоднокровно виконав переможний двоочковий.

Стараннями Джорджа "Кліпперс" відсвяткували домашню перемогу (120:118). Каліфорнійці закріпилися на 4-й сходинці Західної конференції НБА. Тим часом "Кавальєрс" ідуть п'ятими на Сході.

Джордж ще й став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 39 очок, зробив 11 підбирань і віддав 7 передач. У скарбничку "Клівленда" найбільше пунктів поклав оборонець "Клівленда" Даріус Гарленд (28).

Хто такий Пол Джордж

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні виступав за "Фресно Стейт". Обраний "Індіаною" під десятим номером драфту НБА-2010.

У лавах "Пейсерс" провів 7 сезонів поспіль. Перед кампанією 2017/18 у рамках обміну опинився в "Оклахомі". Через два роки "Тандер" обміняли форварда в "Кліпперс". Восьмиразовий учасник Матчів усіх зірок. У складі збірної США став олімпійським чемпіоном Ріо.

Співведучий подкасту Podcast P with Paul George з актором Джекі Лонгом і давнім партнером по команді Далласом Разерфордом, куди в гості приходяь зірки асоціації на кшталт Гріна, ДеРозана, Таунса, Шенгюна та інших. Ще новачком підписав контракт із Nike.

До слова, напередодні Джеймс очолив підбірку моментів із видовищним слемданком проти "Клівленда".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Ще 13 танків та майже 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії
Ще 13 танків та майже 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії
DAILY
Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чеченський командир Муслім Мадієв: Якщо говорити з Росією, її треба ставити на рівень нижче