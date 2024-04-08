Ветеран "Клипперс" отправил наземь защитника и оформил гейм-виннер: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

33-летний американец решил судьбу противостояния с "Кливлендом". На последних секундах поединка, когда счет был равным, он финтами расшатал Мобли и хладнокровно исполнил победный двухочковый.

Стараниями Джорджа "Клипперс" отпраздновали домашнюю победу (120:118). Калифорнийцы закрепились на 4-й строчке Западной конференции НБА. Тем временем "Кавальерс" идут пятыми на Востоке.

Джордж еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 39 очков, сделал 11 подборов и отдал 7 передач. В копилку "Кливленда" больше всего пунктов положил защитник "Кливленда" Дариус Гарленд (28).

Кто такой Пол Джордж

Уроженец Калифорнии, на студенческом уровне выступал за "Фресно Стэйт". Выбран "Индианой" под десятым номером драфта НБА-2010.

В рядах "Пэйсерс" провел 7 сезонов подряд. Перед кампанией 2017/18 в рамках обмена оказался в "Оклахоме". Два года спустя "Тандер" обменяли форварда в "Клипперс". Восьмикратный участник Матчей всех звезд. В составе сборной США стал олимпийским чемпионом Рио.

Соведущий подкаста Podcast P with Paul George с актером Джеки Лонгом и давним партнером по команде Далласом Разерфордом, куда в гости приходят звезды ассоциации вроде Грина, ДеРозана, Таунса, Шенгюна и других. Еще новичком подписал контракт с Nike.