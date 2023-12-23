Ветеран "Детройта" з дублем і асистом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Триразовий володар Кубка Стенлі доклався до перемоги "Ред Вінгз" у шаленій перестрілці з "Філадельфією" (7:6 Б). Він закинув дві шайби, асистував одноклубнику та реалізував вирішальний буліт.

Кейн до середини стартового періоду відзначився двічі. Спершу він зіграв на добиванні після кидка Ларкіна, а потім проштовхнув шайбу за лінію в блискавичній атаці "Детройта". "Флаєрс" відповіли голом Брінка, але господарі забили ще тричі – Спронг, Комфер і Гостісбер із передачі Кейна.

Утім, у другій та третій 20-хвилинках "Філадельфія" зуміла відігратися. Більше того, після шайб Кутюр'є, Фроста, Гетевея, Лотона та Тіппетта гості вийшли вперед. Довелося брати відповідальність на себе Ларкіну, щоб перевести гру в овертайм. Після безгольової п'ятихвилинки детройтці Реймонд і Кейн реалізували буліти.

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Детройта" Алекс Дебрінкет і нападник "Вінніпега" Гебріел Віларді. Перший віддав 3 результативні передачі в протистоянні з "Флаєрс" (7:6 Б). Натомість другий оформив шайбу та віддав асист у розгромі "Бостона" (5:1).

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