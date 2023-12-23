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Ветеран "Детройта" с дублем и ассистом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Патрик Кейн дважды наказал "Филадельфию" (twitter.com/DetroitRedWings)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил крайнего нападающего "Детройт Ред Уингз" Патрика Кейна первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли приложился к победе "Ред Уингз" в бешеной перестрелке с "Филадельфией" (7:6 Б). Он забросил две шайбы, ассистировал одноклубнику и реализовал решающий буллит.

Кейн к середине стартового периода отличился дважды. Сначала он сыграл на добивании после броска Ларкина, а затем протолкнул шайбу за линию в молниеносной атаке "Детройта". "Флайерз" ответили голом Бринка, но хозяева забили еще трижды – Спронг, Комфер и Гостисбер с передачи Кейна.

Впрочем, во второй и третьей 20-минутках "Филадельфия" сумела отыграться. Более того, после шайб Кутюрье, Фроста, Хэтэуэя, Лотона и Типпетта, гости вышли вперед. Пришлось брать ответственность на себя Ларкину, чтобы перевести игру в овертайм. После безголевой пятиминутки детройтцы Рэймонд и Кейн реализовали буллиты.

В топ-тройку звезд также попали вингер "Детройта" Алекс Дебринкэт и нападающий "Виннипега" Габриэль Виларди. Первый отдал 3 результативных передачи в противостоянии с "Флайерз" (7:6 Б). Второй оформил шайбу и отдал ассист в разгроме "Бостона" (5:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Детройт" – "Филадельфия" – 7:6 Б (5:1, 0:2, 1:3, 0:0, 2:0)
  • "Рейнджерс" – "Эдмонтон" – 3:4 (1:0, 0:0, 2:4)
  • "Виннипег" – "Бостон" – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
  • "Чикаго" – "Монреаль" – 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

К слову, ранее подготовили анонс спортивных событий субботы и воскресенья.

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