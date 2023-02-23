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Ветеран "Чикаго" з трьома набраними пунктами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Патрік Кейн оформив дубль проти "Далласа" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав крайнього нападника "Чикаго Блекгокс" Патріка Кейна найкращим гравцем чергового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Альтернативний капітан доклався до вольової перемоги над "Далласом" (4:3) на виїзді. Досвідчений вінгер закинув дві шайби та асистував Домі в більшості.

"Старз" на старті другого періоду вели 3:0, але "Чикаго" спромігся на камбек. Розмочив рахунок Домі, а до кінця 20-хвилинки Кейн закинув двічі. Спершу він на "п'ятаку" замкнув передачу партнера в контратаці, а згодом ліворуч від воріт переграв Оттінджера.

Несподіваний результат у Далласі не змінив турнірного становища команд. "Старз" залишилися лідером Центрального дивізіону. Натомість "Блекгокс" – безнадійний аутсайдер.

До топ-3 зірок вечора також потрапили форвард "Калгарі" Ліндхольм і воротар "Нью-Йорк Айлендерс" Ілья Сорокін. Гол і асист першого допомогли "Флеймз" здолати "Арізону". Зате росіянин виконав 25 сейвів у непростому поєдинку проти "Вінніпега".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Айлендерс" – "Вінніпег" – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
  • "Арізона" – "Калгарі" – 3:6 (0:1, 3:2, 0:3)
  • "Даллас" – "Чикаго" – 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)

До слова, напередодні форвард "Торонто" О'Райллі опинився нагорі підбірки зірок із хет-триком проти "Баффало".

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