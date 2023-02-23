Ветеран "Чикаго" з трьома набраними пунктами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Альтернативний капітан доклався до вольової перемоги над "Далласом" (4:3) на виїзді. Досвідчений вінгер закинув дві шайби та асистував Домі в більшості.

"Старз" на старті другого періоду вели 3:0, але "Чикаго" спромігся на камбек. Розмочив рахунок Домі, а до кінця 20-хвилинки Кейн закинув двічі. Спершу він на "п'ятаку" замкнув передачу партнера в контратаці, а згодом ліворуч від воріт переграв Оттінджера.

Несподіваний результат у Далласі не змінив турнірного становища команд. "Старз" залишилися лідером Центрального дивізіону. Натомість "Блекгокс" – безнадійний аутсайдер.

До топ-3 зірок вечора також потрапили форвард "Калгарі" Ліндхольм і воротар "Нью-Йорк Айлендерс" Ілья Сорокін. Гол і асист першого допомогли "Флеймз" здолати "Арізону". Зате росіянин виконав 25 сейвів у непростому поєдинку проти "Вінніпега".

Усі результати вечора в НХЛ: