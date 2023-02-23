Ветеран "Чикаго" с тремя набранными пунктами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал крайнего нападающего "Чикаго Блэкхокс" Патрика Кейна лучшим игроком очередного дня регулярного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Альтернативный капитан приложился к волевой победе над "Далласом" (4:3) на выезде. Опытный вингер забросил две шайбы и ассистировал Доми в большинстве.
"Старз" на старте второго периода вели 3:0, но "Чикаго" сумел оформить камбэк. Размочил счет Доми, а к концу 20-минутки Кейн забросил дважды. Сначала он на "пятаке" замкнул передачу партнера в контратаке, а затем слева от ворот переиграл Оттинджера.
Неожиданный результат в Далласе не изменил турнирного положения команд. "Старз" остались лидером Центрального дивизиона. "Блэкхокс" – безнадежный аутсайдер.
В топ-3 звезд вечера также попали форвард "Калгари" Линдхольм и вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин. Гол и ассист первого помогли "Флэймз" одолеть "Аризону". Зато россиянин выполнил 25 сэйвов в непростом поединке против "Виннипега".
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову, накануне форвард "Торонто" О'Райлли оказался наверху подборки звезд с хет-триком против "Баффало".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.