ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ветеран "Чикаго" з трьома набраними пунктами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Новость на русском →
Даллас, Четвер 23 лютого 2023 11:29
Ветеран "Чикаго" з трьома набраними пунктами став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Патрік Кейн оформив дубль проти "Далласа" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав крайнього нападника "Чикаго Блекгокс" Патріка Кейна найкращим гравцем чергового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Альтернативний капітан доклався до вольової перемоги над "Далласом" (4:3) на виїзді. Досвідчений вінгер закинув дві шайби та асистував Домі в більшості.

"Старз" на старті другого періоду вели 3:0, але "Чикаго" спромігся на камбек. Розмочив рахунок Домі, а до кінця 20-хвилинки Кейн закинув двічі. Спершу він на "п'ятаку" замкнув передачу партнера в контратаці, а згодом ліворуч від воріт переграв Оттінджера.

Несподіваний результат у Далласі не змінив турнірного становища команд. "Старз" залишилися лідером Центрального дивізіону. Натомість "Блекгокс" – безнадійний аутсайдер.

До топ-3 зірок вечора також потрапили форвард "Калгарі" Ліндхольм і воротар "Нью-Йорк Айлендерс" Ілья Сорокін. Гол і асист першого допомогли "Флеймз" здолати "Арізону". Зате росіянин виконав 25 сейвів у непростому поєдинку проти "Вінніпега".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Айлендерс" – "Вінніпег" – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
  • "Арізона" – "Калгарі" – 3:6 (0:1, 3:2, 0:3)
  • "Даллас" – "Чикаго" – 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)

До слова, напередодні форвард "Торонто" О'Райллі опинився нагорі підбірки зірок із хет-триком проти "Баффало".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України