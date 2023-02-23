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Ветеран "Чикаго" с тремя набранными пунктами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Даллас, Четверг 23 февраля 2023 11:29
Ветеран "Чикаго" с тремя набранными пунктами стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Патрик Кейн оформил дубль против "Далласа" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал крайнего нападающего "Чикаго Блэкхокс" Патрика Кейна лучшим игроком очередного дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Альтернативный капитан приложился к волевой победе над "Далласом" (4:3) на выезде. Опытный вингер забросил две шайбы и ассистировал Доми в большинстве.

"Старз" на старте второго периода вели 3:0, но "Чикаго" сумел оформить камбэк. Размочил счет Доми, а к концу 20-минутки Кейн забросил дважды. Сначала он на "пятаке" замкнул передачу партнера в контратаке, а затем слева от ворот переиграл Оттинджера.

Неожиданный результат в Далласе не изменил турнирного положения команд. "Старз" остались лидером Центрального дивизиона. "Блэкхокс" – безнадежный аутсайдер.

В топ-3 звезд вечера также попали форвард "Калгари" Линдхольм и вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин. Гол и ассист первого помогли "Флэймз" одолеть "Аризону". Зато россиянин выполнил 25 сэйвов в непростом поединке против "Виннипега".

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Айлендерс" – "Виннипег" – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
  • "Аризона" – "Калгари" – 3:6 (0:1, 3:2, 0:3)
  • "Даллас" – "Чикаго" – 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)

К слову, накануне форвард "Торонто" О'Райлли оказался наверху подборки звезд с хет-триком против "Баффало".

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